***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
16.09.2020 13:12
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARE fonun XS1080330704 kıymetinden 7,950 USD kupon alacağı, kıymet değişim ihalesiyle yerine kıymet verildiğinden, kupon alacağının fon değerlemesinden çıkarılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875271
BIST
14:321.113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,27
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.117
En Düşük
1.111
14:327,4955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0056
|Açılış
|: 7,5110
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,5002
En Düşük
7,4774
14:328,9005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0249
|Açılış
|: 8,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8650
|
8,9010
En Düşük
8,8600
14:32473,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,50
|Açılış
|: 473,28
|
|Önceki Kapanış
|: 470,79
|
474,46
En Düşük
469,67
BIST En Aktif Hisseler14:32
|VAKFN
|4,00
|14.485.602
|% 1.155,91
|
|AKMGY
|46,44
|10.336.396
|% 10,00
|
|IDEAS
|6,60
|4.888.893
|% 10,00
|
|YBTAS
|12.261,90
|719.782
|% 10,00
|
|YONGA
|81,40
|9.767.349
|% 10,00
|
|KENT
|430,00
|3.066.862
|% -9,85
|
|LKMNH
|12,07
|31.688.478
|% -9,59
|
|ETILR
|3,10
|1.018.241
|% -8,01
|
|BASCM
|4,70
|190.097
|% -6,19
|
|NUGYO
|9,83
|59.361.128
|% -6,11
|
|SASA
|16,94
|531.882.392
|% 4,12
|
|PETKM
|4,37
|421.886.039
|% -0,68
|
|KRDMD
|3,13
|415.980.647
|% 0,64
|
|SISE
|6,42
|367.819.664
|% 1,10
|
|ECILC
|6,96
|236.524.359
|% 1,02
|
|IHLAS
|1,08
|166.932.190
|% 2,86
|
|KRDMD
|3,13
|415.980.647
|% 0,64
|
|PETKM
|4,37
|421.886.039
|% -0,68
|
|EKGYO
|1,81
|155.800.990
|% 0,00
|
|ADESE
|2,17
|168.904.155
|% 2,36
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4921
|7,4955
|% 0,07
|
|Euro
|8,8937
|8,9005
|% 0,28
|
|Sterlin
|9,6895
|9,7381
|% 0,64
|
|Frank
|8,2372
|8,2868
|% 0,25
|
|Riyal
|1,9916
|2,0016
|% 0,01
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|8,58
|
|Altın Gr.
|473
|473
|2,28
|
|Cumhuriyet
|3.136
|3.183
|20,00
|
|Tam
|3.121
|3.198
|18,70
|
|Yarım
|1.508
|1.547
|9,05
|
|Çeyrek
|757
|774
|4,53
|
|Gümüş.Ons
|27,26
|27,30
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,03
|
|B. Petrol
|41,40
|41,40
|0,87
|