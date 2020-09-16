***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarARE fonun XS1080330704 kıymetinden 7,950 USD kupon alacağı, kıymet değişim ihalesiyle yerine kıymet verildiğinden, kupon alacağının fon değerlemesinden çıkarılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875271BIST