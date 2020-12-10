***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
10.12.2020 15:13
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAP ugulamasının yeni finansal tablo yöntemi, geçmiş dönem finansal tabloların yayınlanmasına imkan vermediğinden, IGI İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Bosphorist Girişim Sermayesi Yatırım Fonun, gemiş dönemler Bağımsız Denetimden Geçmiş Finansal Tabloları ekte yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892637
BIST
16:031.363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 12,35
|Açılış
|: 1.353
|
|Önceki Kapanış
|: 1.350
|
1.367
En Düşük
1.350
16:037,8648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0404
|Açılış
|: 7,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,8776
En Düşük
7,8188
16:039,5340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0819
|Açılış
|: 9,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,5481
En Düşük
9,4454
16:03463,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,79
|Açılış
|: 463,96
|
|Önceki Kapanış
|: 462,17
|
465,50
En Düşük
461,06
BIST En Aktif Hisseler16:03
|EUKYO
|4,07
|3.335.769
|% 10,00
|
|BERA
|19,87
|86.642.188
|% 9,96
|
|SNPAM
|25,42
|10.549.502
|% 9,95
|
|KRVGD
|14,47
|93.122.003
|% 9,95
|
|PAMEL
|27,62
|741.478
|% 9,95
|
|SNKRN
|6,32
|350.956
|% -9,97
|
|SELEC
|16,61
|767.148.467
|% -7,62
|
|SUMAS
|35,22
|246.162
|% -7,61
|
|ITTFH
|2,63
|424.346.574
|% -5,73
|
|ADESE
|2,86
|92.006.509
|% -5,30
|
|ODAS
|3,97
|1.813.324.060
|% 7,30
|
|SELEC
|16,61
|767.148.467
|% -7,62
|
|TKFEN
|16,02
|523.299.618
|% 1,71
|
|ITTFH
|2,63
|424.346.574
|% -5,73
|
|VAKBN
|4,57
|417.818.102
|% 0,44
|
|ODAS
|3,97
|1.813.324.060
|% 7,30
|
|ITTFH
|2,63
|424.346.574
|% -5,73
|
|EKGYO
|2,06
|151.842.909
|% 0,49
|
|CEMAS
|2,39
|176.190.590
|% 0,84
|
|ALBRK
|1,72
|117.922.183
|% 1,78
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8591
|7,8648
|% 0,52
|
|Euro
|9,5264
|9,5340
|% 0,87
|
|Sterlin
|10,4272
|10,4795
|% -0,16
|
|Frank
|8,8235
|8,8766
|% 0,78
|
|Riyal
|2,0908
|2,1013
|% 0,61
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|-3,27
|
|Altın Gr.
|465
|465
|2,62
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.126
|-15,00
|
|Tam
|3.067
|3.144
|-11,48
|
|Yarım
|1.482
|1.521
|-5,56
|
|Çeyrek
|743
|760
|-2,77
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,87
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,04
|
|B. Petrol
|49,50
|49,50
|0,64
|