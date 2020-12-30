***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarITF İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Sağlık ve Biyoteknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İhraç Belgesi Değişiklikhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895780BIST