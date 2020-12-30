***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
30.12.2020 20:31
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
ITF İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Sağlık ve Biyoteknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İhraç Belgesi Değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895780
BIST
18:051.480
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 20,22
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.483
En Düşük
1.463
18:057,3722
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0232
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3961
En Düşük
7,3047
18:059,0534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0053
|Açılış
|: 9,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0914
En Düşük
8,9455
18:05446,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,03
|Açılış
|: 446,72
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KSTUR
|143,00
|345.505
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.565,10
|401.634
|% 10,00
|
|DOCO
|613,10
|406.704.139
|% 9,99
|
|BERA
|19,26
|135.592.717
|% 9,99
|
|TGSAS
|11,56
|114.650.253
|% 9,99
|
|NIBAS
|52,95
|20.922.079
|% -9,87
|
|OSMEN
|30,32
|4.133.198
|% -9,44
|
|TKURU
|205,00
|299.340
|% -8,89
|
|IDEAS
|13,20
|4.819.582
|% -6,38
|
|PKENT
|830,00
|892.810
|% -6,15
|
|GUBRF
|84,05
|3.534.869.722
|% 9,94
|
|ASELS
|18,44
|2.387.366.198
|% 3,02
|
|GARAN
|10,37
|1.957.266.296
|% 3,49
|
|KOZAL
|97,15
|1.751.969.141
|% 1,99
|
|THYAO
|12,90
|1.489.812.979
|% -0,08
|
|EKGYO
|2,15
|766.937.729
|% -0,46
|
|VAKBN
|4,76
|1.254.479.734
|% 2,37
|
|HALKB
|5,63
|1.463.232.971
|% 3,87
|
|ODAS
|3,93
|981.097.222
|% 2,08
|
|YKBNK
|3,09
|706.185.712
|% 0,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3668
|7,3776
|% -0,24
|
|Euro
|9,0214
|9,0626
|% 0,04
|
|Sterlin
|9,9873
|10,0374
|% 0,37
|
|Frank
|8,3022
|8,3522
|% -0,28
|
|Riyal
|1,9570
|1,9668
|% -0,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|8,06
|
|Altın Gr.
|446
|446
|-0,31
|
|Cumhuriyet
|2.959
|3.004
|14,00
|
|Tam
|2.946
|3.020
|15,14
|
|Yarım
|1.424
|1.461
|7,32
|
|Çeyrek
|714
|731
|3,67
|
|Gümüş.Ons
|26,33
|26,37
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,00
|
|B. Petrol
|51,21
|51,21
|-0,02
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57GUBRF
Yüzde 9.94 oranında artışla 84.05 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 865, 286 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, TSKB, EKGYO
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 81 artarak (% 1.51 ) 1, 331
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UTPYA, SNKRN, KSTUR, INTEM, ARZUM, UMPAS, VKING, BERA, DOCO, EPLAS
-
17:56
KONTR, CLEBI, SEYKM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında