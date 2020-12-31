***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu ve yöneticisi olduğumuz İstanbul Portföy Yabancı (Gelişmekte Olan Piyasalar) Borçlanma Araçları Fon portföyünde bulunan USN64884AD67 ISIN Kodlu ve 16.02.2025 vadeli NL NOSTRUM Petrol Arama Şirketinin ihraççısı olduğu tahvilin kupon ödemesinde yaşanan temerrüt durumu nedeniyle 7,000 USD tutarındaki gecikmiş kupon alacağı için 100% karşılık ayrılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895964BIST