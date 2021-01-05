***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
05.01.2021 15:19
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
PYG İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Greenone Yenilenebilir Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İhraç Belgesi Değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897084
BIST
16:351.480
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -15,34
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.507
En Düşük
1.480
16:357,4083
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0139
|Açılış
|: 7,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4302
En Düşük
7,3562
16:359,0901
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0033
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1201
En Düşük
9,0475
16:35464,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,35
|Açılış
|: 464,15
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
464,58
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler16:33
|DOBUR
|23,32
|2.666.545
|% 10,00
|
|SANFM
|15,40
|1.306.311
|% 10,00
|
|JANTS
|401,20
|269.219.253
|% 9,98
|
|ATSYH
|6,72
|763.080
|% 9,98
|
|SNKRN
|31,76
|1.268.748
|% 9,97
|
|KSTUR
|155,70
|465.882
|% -10,00
|
|EMNIS
|33,30
|445.836
|% -10,00
|
|OLMIP
|10,80
|3.418.027
|% -10,00
|
|GOZDE
|7,75
|247.373.364
|% -9,99
|
|GUBRF
|69,80
|2.440.896.884
|% -9,88
|
|EKGYO
|2,41
|2.991.609.615
|% 2,55
|
|GUBRF
|69,80
|2.440.896.884
|% -9,88
|
|PETKM
|5,20
|1.605.517.233
|% 4,42
|
|KOZAL
|107,90
|1.390.073.332
|% 1,51
|
|GARAN
|10,17
|1.349.331.782
|% -1,45
|
|EKGYO
|2,41
|2.991.609.615
|% 2,55
|
|PETKM
|5,20
|1.605.517.233
|% 4,42
|
|KARSN
|3,63
|961.314.702
|% 1,68
|
|ISGYO
|2,73
|665.045.411
|% -2,15
|
|YKBNK
|3,05
|671.603.913
|% -0,65
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4015
|7,4041
|% -0,24
|
|Euro
|9,0816
|9,0939
|% 0,01
|
|Sterlin
|10,0071
|10,0573
|% -0,28
|
|Frank
|8,3649
|8,4153
|% -0,25
|
|Riyal
|1,9657
|1,9756
|% -0,31
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.950
|5,50
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-1,40
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.113
|19,00
|
|Tam
|3.049
|3.126
|20,28
|
|Yarım
|1.474
|1.512
|9,81
|
|Çeyrek
|739
|756
|4,90
|
|Gümüş.Ons
|27,37
|27,41
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,01
|
|B. Petrol
|51,87
|51,87
|0,78
|
Seans Raporu
16:33
daha fazla
-
16:47BJKAS
Yüzde -3.86 oranında düşüşle 3.98 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 859, 617 adet işlem
-
16:46BRYAT
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 427.30 lira fiyatla işlem gören hissede 182, 606 adet işlem
-
16:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 32 kaybederek (% -0.77 ) 1, 335
-
16:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PSDTC, PSDTC, ORMA, GLRYH, PSDTC, IDGYO, SEKUR, ATSYH, SUMAS, OYAYO
-
16:45
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GOZDE, KSTUR, EMNIS, OLMIP