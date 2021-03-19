***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
19.03.2021 10:48
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IGI Fon İhraç Belgesi Değişiklik ve Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919204
BIST
10:441.545
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -5,85
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.550
En Düşük
1.538
10:447,2799
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0427
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5100
|
7,3636
En Düşük
7,2657
10:448,6926
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0458
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
8,7866
En Düşük
8,6725
10:44408,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,03
|Açılış
|: 408,96
|
|Önceki Kapanış
|: 408,75
|
412,59
En Düşük
406,51
BIST En Aktif Hisseler10:44
|ARSAN
|10,13
|8.621.268
|% 9,99
|
|TRILC
|28,48
|54.245.486
|% 9,96
|
|UMPAS
|1,82
|171.793
|% 9,64
|
|VESTL
|31,76
|303.523.058
|% 8,92
|
|VKFYO
|9,69
|38.990.500
|% 7,07
|
|EKIZ
|6,45
|14.190
|% -7,73
|
|SNKRN
|38,00
|202.730
|% -7,18
|
|DOKTA
|38,00
|3.062.381
|% -6,68
|
|SANKO
|13,57
|40.447.158
|% -5,70
|
|ODAS
|3,80
|221.552.116
|% -5,47
|
|THYAO
|14,19
|421.146.121
|% 1,79
|
|VESTL
|31,76
|303.523.058
|% 8,92
|
|FROTO
|209,80
|286.775.971
|% -1,04
|
|SISE
|7,86
|267.859.760
|% 0,38
|
|ODAS
|3,80
|221.552.116
|% -5,47
|
|TSKB
|1,66
|130.437.236
|% -2,35
|
|ODAS
|3,80
|221.552.116
|% -5,47
|
|EKGYO
|2,14
|118.532.152
|% -1,38
|
|SKBNK
|1,31
|69.790.104
|% -2,24
|
|PETKM
|6,00
|215.196.498
|% -1,48
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2753
|7,2799
|% -0,58
|
|Euro
|8,6853
|8,6926
|% -0,52
|
|Sterlin
|10,1380
|10,1888
|% -0,29
|
|Frank
|7,8452
|7,8925
|% -0,21
|
|Riyal
|1,9377
|1,9474
|% -0,43
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.743
|6,09
|
|Altın Gr.
|409
|409
|0,22
|
|Cumhuriyet
|2.726
|2.767
|-51,00
|
|Tam
|2.710
|2.780
|-54,08
|
|Yarım
|1.310
|1.345
|-26,16
|
|Çeyrek
|657
|672
|-13,08
|
|Gümüş.Ons
|26,12
|26,15
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,56
|63,56
|0,28
|