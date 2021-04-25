***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu ve yöneticisi olduğumuz İstanbul Portföy Yabancı (Gelişmekte Olan Piyasalar) Borçlanma Araçları Fonu (ARE) portföyünde bulunan, ihraçcısı Nostrum Oil & Gas şirketinin olduğu USN64884AD67 ISIN Kodlu tahvilin, vadesi gelen 7,000 USD tutarındaki kupon ödemesi zamanında gerçekleşmemiştir. Şirketin temerrüte düşen bu kuponu, ödeme takvimi belli olmamasından dolayı, kasada takip edilen 7,000 USD tutarın alacaklara kaydedilmesine, bunu takiben %100 karşılık ayrılmasına ve tahvilin değerlemesinde tahvilin vadesine kadar sadece Bloomberg'ten alınan temiz fiyatın kullanılmasına, hiç bir kupon faizi tahakkuku yapılmamasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930775BIST