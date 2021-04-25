***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
25.04.2021 13:04
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz İstanbul Portföy Yabancı (Gelişmekte Olan Piyasalar) Borçlanma Araçları Fonu (ARE) portföyünde bulunan, ihraçcısı Nostrum Oil & Gas şirketinin olduğu USN64884AD67 ISIN Kodlu tahvilin, vadesi gelen 7,000 USD tutarındaki kupon ödemesi zamanında gerçekleşmemiştir. Şirketin temerrüte düşen bu kuponu, ödeme takvimi belli olmamasından dolayı, kasada takip edilen 7,000 USD tutarın alacaklara kaydedilmesine, bunu takiben %100 karşılık ayrılmasına ve tahvilin değerlemesinde tahvilin vadesine kadar sadece Bloomberg'ten alınan temiz fiyatın kullanılmasına, hiç bir kupon faizi tahakkuku yapılmamasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930775
BIST
16:511.362
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 16,38
|Açılış
|: 1.344
|
|Önceki Kapanış
|: 1.345
|
1.370
En Düşük
1.344
16:518,3024
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0664
|Açılış
|: 8,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,4860
En Düşük
8,2673
16:5110,0297
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -0,1099
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2769
En Düşük
10,0034
16:51474,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -4,23
|Açılış
|: 474,04
|
|Önceki Kapanış
|: 478,27
|
485,04
En Düşük
472,40
BIST En Aktif Hisseler16:51
|TRILC
|40,48
|44.164.163
|% 10,00
|
|ULAS
|4,84
|3.172.884
|% 10,00
|
|EGPRO
|30,80
|13.943.022
|% 10,00
|
|MAALT
|193,60
|6.496.202
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.798,00
|1.144.846
|% 10,00
|
|BJKAS
|7,88
|90.001.487
|% -9,94
|
|UMPAS
|1,58
|51.486
|% -9,71
|
|PEKGY
|1,23
|98.215.395
|% -9,56
|
|IDEAS
|66,10
|435.124
|% -7,94
|
|FENER
|31,22
|45.818.500
|% -7,30
|
|EREGL
|18,88
|1.121.077.106
|% 4,95
|
|THYAO
|11,64
|929.836.185
|% 3,28
|
|GWIND
|5,80
|860.265.714
|% 4,32
|
|GARAN
|7,07
|797.320.605
|% 0,00
|
|PETKM
|6,52
|777.374.575
|% 3,66
|
|GWIND
|5,80
|860.265.714
|% 4,32
|
|YKBNK
|2,09
|287.429.183
|% 0,48
|
|PETKM
|6,52
|777.374.575
|% 3,66
|
|GARAN
|7,07
|797.320.605
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,07
|659.612.575
|% 1,43
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2949
|8,3024
|% -0,79
|
|Euro
|10,0164
|10,0297
|% -1,08
|
|Sterlin
|11,4784
|11,5360
|% -0,89
|
|Frank
|9,0130
|9,0673
|% -1,21
|
|Riyal
|2,2038
|2,2148
|% -0,95
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-0,74
|
|Altın Gr.
|473
|473
|-5,02
|
|Cumhuriyet
|3.125
|3.172
|-20,00
|
|Tam
|3.108
|3.188
|-15,34
|
|Yarım
|1.502
|1.542
|-7,42
|
|Çeyrek
|753
|771
|-3,71
|
|Gümüş.Ons
|26,10
|26,12
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,97
|-0,04
|
|B. Petrol
|64,52
|64,52
|-0,90
|