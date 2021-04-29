***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
29.04.2021 14:08
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Actus Portföy 2020 Yatırım Dönemli Değişken Fon (ACY) 12.02.2021 tarihinde İstanbul Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (IST) ile birleşerek kapanmıştır. ACY fonun 31.12.2020 tarihli finansal raporları şirket sayfamızdan yayınlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932260
BIST
15:221.400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 13,60
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.407
En Düşük
1.391
15:228,2281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0394
|Açılış
|: 8,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2288
En Düşük
8,1390
15:2210,0024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0531
|Açılış
|: 9,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0087
En Düşük
9,8754
15:22470,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,04
|Açılış
|: 470,17
|
|Önceki Kapanış
|: 469,20
|
472,20
En Düşük
465,42
BIST En Aktif Hisseler15:22
|CMBTN
|259,60
|11.097.597
|% 10,00
|
|KONYA
|956,00
|31.338.706
|% 10,00
|
|ALCAR
|353,30
|40.504.981
|% 9,99
|
|BRYAT
|367,10
|27.249.130
|% 9,98
|
|AYES
|19,28
|978.388
|% 9,98
|
|FRIGO
|30,20
|50.691.048
|% -9,96
|
|ATLAS
|1,83
|1.252.882
|% -9,85
|
|SNPAM
|16,00
|78.663
|% -9,14
|
|EKIZ
|7,12
|119.847
|% -8,83
|
|KSTUR
|270,00
|567.038
|% -8,47
|
|GARAN
|7,22
|736.283.949
|% 1,40
|
|PETKM
|6,66
|486.005.876
|% 2,15
|
|EREGL
|19,10
|483.063.586
|% 0,84
|
|SASA
|36,72
|371.116.715
|% 0,88
|
|AKBNK
|4,89
|318.097.101
|% 0,82
|
|YKBNK
|2,11
|240.314.775
|% 0,48
|
|GARAN
|7,22
|736.283.949
|% 1,40
|
|PETKM
|6,66
|486.005.876
|% 2,15
|
|AKBNK
|4,89
|318.097.101
|% 0,82
|
|SKBNK
|1,11
|59.213.286
|% 3,74
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2212
|8,2281
|% 0,48
|
|Euro
|9,9878
|10,0024
|% 0,53
|
|Sterlin
|11,4433
|11,5007
|% 0,51
|
|Frank
|9,0152
|9,0695
|% 0,50
|
|Riyal
|2,1865
|2,1974
|% 0,42
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-3,37
|
|Altın Gr.
|469
|469
|-0,52
|
|Cumhuriyet
|3.097
|3.144
|30,00
|
|Tam
|3.084
|3.162
|31,99
|
|Yarım
|1.491
|1.530
|15,47
|
|Çeyrek
|748
|765
|7,74
|
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,41
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,96
|0,05
|
|B. Petrol
|67,80
|67,80
|1,02
|