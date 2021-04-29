***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
29.04.2021 13:54
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Actus Portföy Borçlanma Araçları Fon (ACO) 12.02.2021 tarihinde İstanbul Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (IST) ile birleşerek kapanmıştır. ACO fonun 31.12.2020 tarihli finansal raporları şirket sayfamızdan yayınlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932253
BIST
18:051.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.407
En Düşük
1.391
18:058,2119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0089
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2245
En Düşük
8,1830
18:059,9763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0125
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
9,9900
En Düşük
9,9260
18:05467,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,25
|Açılış
|: 467,50
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
468,49
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMBTN
|259,60
|11.725.051
|% 10,00
|
|UZERB
|50,20
|1.369.554
|% 9,99
|
|ALCAR
|353,30
|41.526.724
|% 9,99
|
|UTPYA
|27,76
|2.808.088
|% 9,98
|
|BRYAT
|367,10
|27.727.094
|% 9,98
|
|DIRIT
|4,59
|190.865
|% -10,00
|
|KSTUR
|265,50
|913.781
|% -10,00
|
|FRIGO
|30,20
|51.971.890
|% -9,96
|
|BNTAS
|6,08
|95.436.878
|% -9,93
|
|ATLAS
|1,83
|1.300.468
|% -9,85
|
|GARAN
|7,23
|1.044.416.777
|% 1,54
|
|EREGL
|19,26
|750.300.622
|% 1,69
|
|PETKM
|6,70
|741.179.200
|% 2,76
|
|BIOEN
|17,68
|476.301.834
|% 1,90
|
|KRDMD
|7,12
|457.854.655
|% 1,42
|
|YKBNK
|2,10
|331.417.285
|% 0,00
|
|GARAN
|7,23
|1.044.416.777
|% 1,54
|
|PETKM
|6,70
|741.179.200
|% 2,76
|
|TSKB
|1,28
|131.546.421
|% 5,79
|
|AKBNK
|4,88
|397.735.644
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2050
|8,2119
|% 0,11
|
|Euro
|9,9417
|9,9763
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,4191
|11,4764
|% 0,18
|
|Frank
|8,9990
|9,0532
|% 0,16
|
|Riyal
|2,1831
|2,1941
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.769
|-3,95
|
|Altın Gr.
|467
|467
|0,02
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,95
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,85
|6,86
|-0,02
|
|B. Petrol
|67,72
|67,72
|-0,33
|