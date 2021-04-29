***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarActus Portföy Borçlanma Araçları Fon (ACO) 12.02.2021 tarihinde İstanbul Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (IST) ile birleşerek kapanmıştır. ACO fonun 31.12.2020 tarihli finansal raporları şirket sayfamızdan yayınlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932253BIST