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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

18.08.2021 17:02



***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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BIST En Aktif Hisseler17:11
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DMSAS 8,04 115.478.970 % 17,03  
DOBUR 23,26 2.693.340 % 14,13  
AGYO 4,11 6.300.137 % 9,89  
EMKEL 3,07 22.519.718 % 5,86  
GOLTS 44,36 27.329.666 % 5,67  
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17:11 Alış Satış %  
Dolar 8,5086 8,5126 % 0,76  
Euro 9,9754 9,9842 % 0,70  
Sterlin 11,6244 11,6827 % 0,32  
Frank 2,2652 2,2765 % 0,84  
Riyal 487,7900 487,8690 % 0,46  
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17:11 Alış Satış %  
Altın Ons 1.783 1.783 -5,00  
Altın Gr. 489 489 3,11  
Cumhuriyet 3.246 3.295 13,00  
Tam 3.225 3.306 7,61  
Yarım 1.559 1.599 3,68  
Çeyrek 782 800 1,84  
Gümüş.Ons 23,35 23,38 -0,14  
Gümüş Gr. 6,38 6,39 -0,00  
B. Petrol 66,70 66,70 -1,53  
Seans Raporu 17:11
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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