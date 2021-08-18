***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
18.08.2021 17:02
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
PYT Fon İcazet Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959006
BIST
17:111.445
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -4,86
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.445
En Düşük
1.434
17:118,5126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0646
|Açılış
|: 8,5230
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5475
En Düşük
8,3769
17:119,9842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0693
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0144
En Düşük
9,8798
17:11487,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,65
|Açılış
|: 487,31
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler17:11
|DMSAS
|8,04
|115.478.970
|% 17,03
|
|DOBUR
|23,26
|2.693.340
|% 14,13
|
|AGYO
|4,11
|6.300.137
|% 9,89
|
|EMKEL
|3,07
|22.519.718
|% 5,86
|
|GOLTS
|44,36
|27.329.666
|% 5,67
|
|ADESE
|1,25
|8.081.381
|% -7,41
|
|VAKKO
|10,56
|38.726.337
|% -7,29
|
|BRYAT
|386,90
|120.903.504
|% -6,88
|
|AYES
|19,50
|360.653
|% -6,70
|
|YONGA
|22,08
|647.253
|% -6,60
|
|GARAN
|9,34
|892.877.854
|% -0,43
|
|KRDMD
|7,73
|673.888.752
|% -3,86
|
|SISE
|8,73
|521.304.103
|% 1,28
|
|EREGL
|18,61
|518.146.968
|% -2,31
|
|THYAO
|12,26
|512.772.933
|% 0,08
|
|EKGYO
|1,86
|375.897.444
|% 1,09
|
|ODAS
|1,42
|168.437.537
|% 5,19
|
|YKBNK
|2,56
|249.224.273
|% -1,16
|
|GARAN
|9,34
|892.877.854
|% -0,43
|
|KRDMD
|7,73
|673.888.752
|% -3,86
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5086
|8,5126
|% 0,76
|
|Euro
|9,9754
|9,9842
|% 0,70
|
|Sterlin
|11,6244
|11,6827
|% 0,32
|
|Frank
|2,2652
|2,2765
|% 0,84
|
|Riyal
|487,7900
|487,8690
|% 0,46
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-5,00
|
|Altın Gr.
|489
|489
|3,11
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.295
|13,00
|
|Tam
|3.225
|3.306
|7,61
|
|Yarım
|1.559
|1.599
|3,68
|
|Çeyrek
|782
|800
|1,84
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,38
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,00
|
|B. Petrol
|66,70
|66,70
|-1,53
|