***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
18.08.2021 17:02
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
PYG Fon İcazet Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959007
BIST
15:551.438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -11,29
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.442
En Düşük
1.434
15:558,5166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0686
|Açılış
|: 8,5230
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5475
En Düşük
8,3769
15:559,9899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0750
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0144
En Düşük
9,8798
15:55489,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,77
|Açılış
|: 489,43
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler15:53
|DMSAS
|8,04
|96.894.977
|% 17,03
|
|PENTA
|90,45
|14.913.502
|% 17,01
|
|DOBUR
|23,20
|2.357.136
|% 13,84
|
|KTSKR
|52,75
|89.047.428
|% 13,10
|
|UFUK
|24,76
|873.830
|% 9,95
|
|BRYAT
|372,80
|84.649.705
|% -10,28
|
|VAKKO
|10,57
|36.134.398
|% -7,20
|
|ALKIM
|15,53
|105.563.416
|% -6,89
|
|AYES
|19,50
|360.653
|% -6,70
|
|ADESE
|1,26
|7.282.708
|% -6,67
|
|GARAN
|9,27
|636.634.360
|% -1,17
|
|KRDMD
|7,77
|470.565.670
|% -3,36
|
|SISE
|8,72
|451.499.236
|% 1,16
|
|THYAO
|12,24
|444.461.533
|% -0,08
|
|EREGL
|18,61
|409.989.372
|% -2,31
|
|EKGYO
|1,86
|358.654.130
|% 1,09
|
|ODAS
|1,42
|147.066.727
|% 5,19
|
|YKBNK
|2,55
|214.447.471
|% -1,54
|
|GARAN
|9,27
|636.634.360
|% -1,17
|
|KRDMD
|7,77
|470.565.670
|% -3,36
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5276
|8,5330
|% 1,01
|
|Euro
|9,9936
|9,9980
|% 0,84
|
|Sterlin
|11,6214
|11,6797
|% 0,30
|
|Frank
|9,2518
|9,3075
|% 0,81
|
|Riyal
|2,2653
|2,2766
|% 0,85
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|0,54
|
|Altın Gr.
|490
|490
|4,43
|
|Cumhuriyet
|3.248
|3.298
|16,00
|
|Tam
|3.234
|3.315
|16,50
|
|Yarım
|1.563
|1.604
|7,98
|
|Çeyrek
|784
|802
|3,99
|
|Gümüş.Ons
|23,32
|23,35
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,02
|
|B. Petrol
|66,42
|66,42
|-1,81
|
Seans Raporu
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