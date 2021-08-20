***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
20.08.2021 16:39
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
IGI Fon İcazet Belgesi Hk.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959688
BIST
17:591.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 5,11
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.440
|
1.449
En Düşük
1.432
17:598,5008
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0060
|Açılış
|: 8,4970
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5230
|
8,5608
En Düşük
8,2705
17:599,9376
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0354
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
10,0146
En Düşük
9,9155
17:59487,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,62
|Açılış
|: 487,57
|
|Önceki Kapanış
|: 485,95
|
492,13
En Düşük
473,44
BIST En Aktif Hisseler17:57
|MEDTR
|41,14
|127.821.169
|% 10,00
|
|BASGZ
|22,44
|218.918.089
|% 10,00
|
|AGYO
|4,52
|182.218.227
|% 9,98
|
|PAMEL
|41,04
|44.041.751
|% 9,97
|
|RHEAG
|2,10
|3.551.551
|% 9,95
|
|KRONT
|37,62
|78.418.257
|% -10,00
|
|SELVA
|7,93
|100.792.566
|% -9,99
|
|UFUK
|22,30
|752.170
|% -9,94
|
|FONET
|14,21
|21.173.480
|% -9,37
|
|DMSAS
|7,33
|160.667.083
|% -8,83
|
|GARAN
|9,35
|1.104.485.954
|% 0,65
|
|EREGL
|18,64
|725.051.561
|% 0,49
|
|SISE
|8,69
|582.718.673
|% 0,00
|
|TUPRS
|99,30
|571.465.868
|% -1,10
|
|KRDMD
|7,63
|570.855.512
|% -0,65
|
|GARAN
|9,35
|1.104.485.954
|% 0,65
|
|YKBNK
|2,55
|278.860.886
|% 0,39
|
|DOHOL
|2,60
|282.496.588
|% -3,70
|
|ODAS
|1,43
|152.798.777
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,86
|145.390.667
|% 1,09
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4979
|8,5008
|% -0,07
|
|Euro
|9,9312
|9,9376
|% -0,35
|
|Sterlin
|11,5496
|11,6075
|% 0,07
|
|Frank
|9,2300
|9,2856
|% 0,28
|
|Riyal
|2,2615
|2,2729
|% 0,20
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|2,70
|
|Altın Gr.
|486
|487
|0,62
|
|Cumhuriyet
|3.229
|3.277
|-7,00
|
|Tam
|3.214
|3.295
|-3,71
|
|Yarım
|1.553
|1.594
|-1,80
|
|Çeyrek
|779
|797
|-0,89
|
|Gümüş.Ons
|23,01
|23,04
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,28
|-0,08
|
|B. Petrol
|65,94
|65,94
|-0,51
|
Seans Raporu
17:57
daha fazla
-
17:59SELGD
Yüzde 8.77 oranında artışla 8.06 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 874, 693 adet işlem
-
17:58AKENR
Yüzde 5.06 oranında artışla 1.66 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 317, 530 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 1, 445 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 37 üstünde . İşlem hacmi 11, 008.00 milyon TL de
-
17:57IDEAS
Yüzde 7.80 oranında artışla 46.14 lira fiyatla işlem gören hissede 208, 902 adet işlem
-
17:55KARYE
Yüzde 5.84 oranında artışla 16.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 426, 838 adet işlem