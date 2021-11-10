***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
10.11.2021 16:04
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ACF Fon İhraç Belgesi Değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976828
BIST
16:091.620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 4,33
|Açılış
|: 1.618
|
|Önceki Kapanış
|: 1.616
|
1.625
En Düşük
1.604
16:099,8283
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0961
|Açılış
|: 9,8220
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7180
|
9,8495
En Düşük
9,7204
16:0911,3597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0659
|Açılış
|: 11,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2600
|
11,3846
En Düşük
11,2653
16:09577,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 4,02
|Açılış
|: 577,24
|
|Önceki Kapanış
|: 573,22
|
578,21
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler16:07
|DOBUR
|93,00
|20.640.420
|% 9,99
|
|NUGYO
|11,47
|15.698.907
|% 9,97
|
|BANVT
|72,00
|14.065.481
|% 9,92
|
|IZFAS
|6,69
|3.936.595
|% 9,85
|
|CEOEM
|9,62
|116.911.927
|% 9,82
|
|SARKY
|16,82
|45.383.455
|% -7,84
|
|KLMSN
|10,13
|29.931.004
|% -7,49
|
|UTPYA
|17,70
|547.041
|% -6,84
|
|DOKTA
|32,92
|7.566.837
|% -6,48
|
|RALYH
|8,34
|55.018.166
|% -5,76
|
|GARAN
|10,70
|2.449.444.495
|% 1,13
|
|PETKM
|7,23
|2.369.619.101
|% -0,41
|
|TSPOR
|6,60
|1.449.611.928
|% 6,80
|
|THYAO
|18,16
|1.308.238.613
|% 0,00
|
|SISE
|9,36
|972.858.656
|% 0,75
|
|PETKM
|7,23
|2.369.619.101
|% -0,41
|
|TSPOR
|6,60
|1.449.611.928
|% 6,80
|
|GARAN
|10,70
|2.449.444.495
|% 1,13
|
|EKGYO
|2,12
|457.945.172
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,12
|622.638.026
|% 0,97
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,8261
|9,8306
|% 1,01
|
|Euro
|11,3541
|11,3580
|% 0,57
|
|Sterlin
|13,2288
|13,2951
|% 0,58
|
|Frank
|10,7111
|10,7756
|% 0,70
|
|Riyal
|2,6115
|2,6246
|% 1,02
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|-6,17
|
|Altın Gr.
|577
|577
|3,79
|
|Cumhuriyet
|3.816
|3.874
|34,00
|
|Tam
|3.797
|3.892
|37,79
|
|Yarım
|1.835
|1.883
|18,28
|
|Çeyrek
|920
|941
|9,14
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,18
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|0,04
|
|B. Petrol
|84,53
|84,53
|-0,25
|