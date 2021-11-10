***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
10.11.2021 16:09
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ACG Fon İhraç Belgesi Değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976829
BIST
17:111.625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 9,44
|Açılış
|: 1.618
|
|Önceki Kapanış
|: 1.616
|
1.627
En Düşük
1.604
17:119,8252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0930
|Açılış
|: 9,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7180
|
9,8767
En Düşük
9,7204
17:1111,3598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0660
|Açılış
|: 11,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2600
|
11,4063
En Düşük
11,2653
17:11586,30
En Yüksek
|Değişim
|: 2,28%
|| 13,08
|Açılış
|: 586,30
|
|Önceki Kapanış
|: 573,22
|
587,74
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler17:11
|BANVT
|72,05
|18.633.475
|% 10,00
|
|DOBUR
|93,00
|20.640.420
|% 9,99
|
|NUGYO
|11,47
|16.451.620
|% 9,97
|
|CEOEM
|9,63
|137.901.882
|% 9,93
|
|IZFAS
|6,69
|3.976.822
|% 9,85
|
|SARKY
|16,89
|48.151.969
|% -7,45
|
|KLMSN
|10,14
|31.759.862
|% -7,40
|
|UTPYA
|17,70
|547.041
|% -6,84
|
|DOKTA
|32,88
|7.886.913
|% -6,59
|
|BASGZ
|19,13
|339.386.666
|% -6,50
|
|GARAN
|10,74
|3.004.375.048
|% 1,51
|
|PETKM
|7,27
|2.964.586.220
|% 0,14
|
|TSPOR
|6,49
|1.687.529.154
|% 5,02
|
|THYAO
|18,23
|1.568.121.589
|% 0,39
|
|SISE
|9,54
|1.513.046.903
|% 2,69
|
|PETKM
|7,27
|2.964.586.220
|% 0,14
|
|GARAN
|10,74
|3.004.375.048
|% 1,51
|
|TSPOR
|6,49
|1.687.529.154
|% 5,02
|
|YKBNK
|3,13
|728.166.399
|% 1,29
|
|EKGYO
|2,12
|487.890.589
|% 0,00
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,8213
|9,8252
|% 0,96
|
|Euro
|11,3536
|11,3598
|% 0,58
|
|Sterlin
|13,2639
|13,3304
|% 0,85
|
|Frank
|10,7411
|10,8059
|% 0,98
|
|Riyal
|2,6161
|2,6292
|% 1,19
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|20,26
|
|Altın Gr.
|585
|585
|12,27
|
|Cumhuriyet
|3.868
|3.926
|86,00
|
|Tam
|3.846
|3.945
|90,50
|
|Yarım
|1.859
|1.908
|43,78
|
|Çeyrek
|932
|954
|21,89
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,68
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|7,78
|7,79
|0,18
|
|B. Petrol
|85,05
|85,05
|0,27
|
Seans Raporu
17:11
daha fazla
-
17:23TSPOR
Yüzde 5.18 oranında artışla 6.50 lira fiyatla işlem gören hissede 269, 922, 568 adet işlem
-
17:21TUREX
Yüzde 4.79 oranında artışla 13.79 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 799, 769 adet işlem
-
17:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, EREGL, TAVHL
-
17:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SISE, TUPRS, KOZAL
-
17:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 07 artarak (% 0.78 ) 1, 436