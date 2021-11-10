***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
10.11.2021 16:19
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IGI Fon İhraç Belgesi Değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976833
BIST
16:111.620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,21
|Açılış
|: 1.618
|
|Önceki Kapanış
|: 1.616
|
1.625
En Düşük
1.604
16:119,8300
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0978
|Açılış
|: 9,8230
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7180
|
9,8495
En Düşük
9,7204
16:1111,3657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0719
|Açılış
|: 11,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2600
|
11,3846
En Düşük
11,2653
16:11577,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 4,02
|Açılış
|: 577,24
|
|Önceki Kapanış
|: 573,22
|
578,21
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler16:11
|NUGYO
|11,47
|15.785.448
|% 9,97
|
|CEOEM
|9,63
|117.370.786
|% 9,93
|
|IZFAS
|6,69
|3.938.595
|% 9,85
|
|ADESE
|1,23
|80.165.845
|% 9,82
|
|DOAS
|37,64
|147.937.131
|% 9,61
|
|SARKY
|16,86
|45.674.806
|% -7,62
|
|KLMSN
|10,12
|30.003.015
|% -7,58
|
|DOKTA
|32,56
|7.574.977
|% -7,50
|
|UTPYA
|17,70
|547.041
|% -6,84
|
|RALYH
|8,31
|55.226.673
|% -6,10
|
|GARAN
|10,70
|2.469.505.732
|% 1,13
|
|PETKM
|7,24
|2.449.314.712
|% -0,28
|
|TSPOR
|6,65
|1.481.870.406
|% 7,61
|
|THYAO
|18,16
|1.314.415.529
|% 0,00
|
|SISE
|9,39
|989.665.095
|% 1,08
|
|PETKM
|7,24
|2.449.314.712
|% -0,28
|
|TSPOR
|6,65
|1.481.870.406
|% 7,61
|
|GARAN
|10,70
|2.469.505.732
|% 1,13
|
|EKGYO
|2,12
|458.146.614
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,13
|623.612.393
|% 1,29
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,8280
|9,8300
|% 1,00
|
|Euro
|11,3587
|11,3657
|% 0,64
|
|Sterlin
|13,2334
|13,2998
|% 0,61
|
|Frank
|10,7160
|10,7806
|% 0,75
|
|Riyal
|2,6116
|2,6247
|% 1,02
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|-6,17
|
|Altın Gr.
|577
|577
|3,79
|
|Cumhuriyet
|3.816
|3.874
|34,00
|
|Tam
|3.797
|3.892
|37,79
|
|Yarım
|1.835
|1.883
|18,28
|
|Çeyrek
|920
|941
|9,14
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,18
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|0,04
|
|B. Petrol
|84,53
|84,53
|-0,25
|
Seans Raporu
16:11
daha fazla
-
16:26PAGYO
Yüzde 4.69 oranında artışla 6.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 469, 155 adet işlem
-
16:25XU100
Endeks 1, 620 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 26 üstünde . İşlem hacmi 20, 754.00 milyon TL de
-
16:25TSPOR
Yüzde 7.44 oranında artışla 6.64 lira fiyatla işlem gören hissede 237, 651, 747 adet işlem
-
16:24GSDDE
Yüzde 5.66 oranında artışla 4.48 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 245, 214 adet işlem
-
16:22KARYE
Yüzde 6.85 oranında artışla 13.89 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 303, 569 adet işlem