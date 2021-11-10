***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
10.11.2021 16:24
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ITF Fon İhraç Belgesi Değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976836
BIST
16:141.619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,61
|Açılış
|: 1.618
|
|Önceki Kapanış
|: 1.616
|
1.625
En Düşük
1.604
16:149,8320
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0998
|Açılış
|: 9,8220
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7180
|
9,8495
En Düşük
9,7204
16:1411,3663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0725
|Açılış
|: 11,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2600
|
11,3846
En Düşük
11,2653
16:14576,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 3,65
|Açılış
|: 576,92
|
|Önceki Kapanış
|: 573,22
|
578,21
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler16:12
|BANVT
|72,05
|14.230.725
|% 10,00
|
|DOBUR
|93,00
|20.640.420
|% 9,99
|
|NUGYO
|11,47
|15.785.448
|% 9,97
|
|CEOEM
|9,63
|117.370.786
|% 9,93
|
|IZFAS
|6,69
|3.938.595
|% 9,85
|
|SARKY
|16,86
|45.674.806
|% -7,62
|
|KLMSN
|10,12
|30.003.015
|% -7,58
|
|DOKTA
|32,56
|7.574.977
|% -7,50
|
|UTPYA
|17,70
|547.041
|% -6,84
|
|RALYH
|8,31
|55.226.673
|% -6,10
|
|GARAN
|10,69
|2.466.906.424
|% 1,04
|
|PETKM
|7,24
|2.439.087.512
|% -0,28
|
|TSPOR
|6,65
|1.469.849.196
|% 7,61
|
|THYAO
|18,15
|1.313.866.812
|% -0,06
|
|SISE
|9,38
|983.108.968
|% 0,97
|
|PETKM
|7,24
|2.439.087.512
|% -0,28
|
|TSPOR
|6,65
|1.469.849.196
|% 7,61
|
|GARAN
|10,69
|2.466.906.424
|% 1,04
|
|EKGYO
|2,12
|458.146.614
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,13
|623.598.201
|% 1,29
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,8280
|9,8300
|% 1,00
|
|Euro
|11,3587
|11,3657
|% 0,64
|
|Sterlin
|13,2334
|13,2998
|% 0,61
|
|Frank
|10,7160
|10,7806
|% 0,75
|
|Riyal
|2,6116
|2,6247
|% 1,02
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.828
|-4,84
|
|Altın Gr.
|577
|577
|4,02
|
|Cumhuriyet
|3.814
|3.871
|31,00
|
|Tam
|3.796
|3.892
|37,25
|
|Yarım
|1.835
|1.883
|18,02
|
|Çeyrek
|920
|941
|9,01
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,18
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|0,04
|
|B. Petrol
|84,64
|84,64
|-0,14
|
Seans Raporu
16:12
daha fazla
-
16:25XU100
Endeks 1, 620 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 26 üstünde . İşlem hacmi 20, 754.00 milyon TL de
-
16:25TSPOR
Yüzde 7.44 oranında artışla 6.64 lira fiyatla işlem gören hissede 237, 651, 747 adet işlem
-
16:24GSDDE
Yüzde 5.66 oranında artışla 4.48 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 245, 214 adet işlem
-
16:22KARYE
Yüzde 6.85 oranında artışla 13.89 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 303, 569 adet işlem
-
16:21NUGYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 11.47 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 434, 427 adet işlem