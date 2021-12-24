***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
24.12.2021 12:04
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraç Belgesi Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985979
BIST
13:211.836
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 31,19
|Açılış
|: 1.821
|
|Önceki Kapanış
|: 1.805
|
1.849
En Düşük
1.809
13:2111,7834
En Yüksek
|Değişim
|: 4,37%
|| 0,4937
|Açılış
|: 11,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
12,1414
En Düşük
11,1232
13:2113,4181
En Yüksek
|Değişim
|: 4,56%
|| 0,5855
|Açılış
|: 13,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,8000
|
14,3840
En Düşük
12,4991
13:21684,61
En Yüksek
|Değişim
|: 4,26%
|| 27,97
|Açılış
|: 684,61
|
|Önceki Kapanış
|: 656,63
|
705,64
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler13:19
|NIBAS
|11,96
|36.358.860
|% 9,93
|
|ISKPL
|4,90
|10.095.756
|% 9,87
|
|GSDDE
|3,43
|15.540.989
|% 8,54
|
|TETMT
|411,20
|13.418.324
|% 8,44
|
|OYLUM
|5,96
|9.373.854
|% 8,17
|
|PRKAB
|40,44
|11.552.697
|% -9,97
|
|DOBUR
|72,00
|667.224
|% -9,94
|
|LIDFA
|4,11
|14.702.566
|% -9,87
|
|EMNIS
|16,70
|91.635
|% -7,12
|
|RODRG
|19,66
|4.507.078
|% -6,82
|
|SISE
|13,31
|1.276.737.899
|% 3,26
|
|EREGL
|26,80
|1.203.128.165
|% 1,59
|
|THYAO
|20,08
|1.147.394.459
|% 4,53
|
|GARAN
|11,69
|846.223.243
|% -0,43
|
|KRDMD
|9,14
|749.427.117
|% 2,58
|
|YKBNK
|3,53
|377.182.326
|% -1,40
|
|SISE
|13,31
|1.276.737.899
|% 3,26
|
|KRDMD
|9,14
|749.427.117
|% 2,58
|
|GARAN
|11,69
|846.223.243
|% -0,43
|
|DOHOL
|2,75
|177.826.945
|% 1,10
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,7912
|11,8382
|% 4,86
|
|Euro
|13,3652
|13,4437
|% 4,76
|
|Sterlin
|15,6736
|15,7522
|% 3,77
|
|Frank
|12,7282
|12,8049
|% 3,89
|
|Riyal
|3,1122
|3,1278
|% 3,83
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-0,01
|
|Altın Gr.
|683
|683
|26,42
|
|Cumhuriyet
|4.519
|4.588
|141,00
|
|Tam
|4.509
|4.639
|150,83
|
|Yarım
|2.179
|2.244
|72,96
|
|Çeyrek
|1.093
|1.122
|36,48
|
|Gümüş.Ons
|22,93
|22,99
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|8,64
|8,66
|0,35
|
|B. Petrol
|76,52
|76,52
|-0,08
|