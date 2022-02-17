***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
17.02.2022 11:46
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PYZ Fon İhraç Belgesi Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002335
BIST
11:362.024
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -17,65
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.018
11:3613,6197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0228
|Açılış
|: 13,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6248
En Düşük
13,5639
11:3615,4901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0090
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5293
En Düşük
15,4100
11:36825,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 6,53
|Açılış
|: 824,61
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
827,74
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler11:36
|UZERB
|55,65
|292.775
|% 9,98
|
|ARMDA
|69,75
|6.959.542
|% 9,93
|
|DESPC
|10,29
|13.723.176
|% 9,82
|
|EKIZ
|7,18
|94.726
|% 9,12
|
|BMSCH
|7,92
|32.389.177
|% 7,46
|
|PKENT
|640,80
|952.870
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|1.099.631
|% -9,99
|
|SANEL
|8,15
|2.156.645
|% -9,94
|
|ETILR
|7,11
|142.015
|% -7,90
|
|OYLUM
|5,03
|6.479.380
|% -7,88
|
|THYAO
|29,60
|2.235.027.782
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,65
|601.653.593
|% -1,85
|
|TUPRS
|191,60
|576.148.833
|% -2,04
|
|EREGL
|27,98
|393.712.348
|% -0,71
|
|TAVHL
|40,00
|380.176.626
|% 2,09
|
|YKBNK
|4,02
|339.636.940
|% 0,25
|
|THYAO
|29,60
|2.235.027.782
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,65
|601.653.593
|% -1,85
|
|EKGYO
|2,32
|117.546.490
|% -1,69
|
|PETKM
|8,11
|245.318.704
|% -1,70
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6102
|13,6197
|% 0,17
|
|Euro
|15,4757
|15,4901
|% 0,06
|
|Sterlin
|18,4328
|18,5253
|% 0,03
|
|Frank
|14,7132
|14,8019
|% 0,13
|
|Riyal
|3,6182
|3,6363
|% 0,17
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|14,34
|
|Altın Gr.
|825
|825
|6,28
|
|Cumhuriyet
|5.413
|5.495
|3,00
|
|Tam
|5.389
|5.523
|2,55
|
|Yarım
|2.604
|2.672
|1,24
|
|Çeyrek
|1.306
|1.336
|0,62
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,73
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,37
|10,38
|0,04
|
|B. Petrol
|94,22
|94,22
|-0,59
|