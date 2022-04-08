***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
08.04.2022 12:06
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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İHRAÇ BELGESİ TADİLİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017817
BIST
14:402.377
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 31,35
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
14:4014,7612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0242
|Açılış
|: 14,7380
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
14:4016,0352
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0133
|Açılış
|: 16,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9947
14:40916,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,95
|Açılış
|: 916,91
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
918,08
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler14:40
|MZHLD
|34,12
|3.438.410
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|17.925.130
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.416.785
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|PAGYO
|13,17
|18.245.866
|% 9,93
|
|MARTI
|2,03
|5.049.735
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|DERIM
|4,69
|12.776.056
|% -6,20
|
|PSDTC
|29,34
|14.491.657
|% -3,87
|
|PSDTC
|29,34
|14.491.657
|% -3,87
|
|GARAN
|13,18
|3.924.512.797
|% 4,52
|
|THYAO
|35,40
|1.825.421.348
|% -0,62
|
|AKBNK
|8,30
|1.250.078.885
|% 3,23
|
|ASELS
|26,52
|1.233.012.054
|% 1,61
|
|KARSN
|5,98
|1.214.070.247
|% 4,73
|
|EKGYO
|2,63
|1.079.132.569
|% 2,73
|
|GARAN
|13,18
|3.924.512.797
|% 4,52
|
|ODAS
|2,18
|616.776.958
|% 3,32
|
|YKBNK
|4,53
|1.023.641.442
|% 3,19
|
|KARSN
|5,98
|1.214.070.247
|% 4,73
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7505
|14,7612
|% 0,16
|
|Euro
|16,0158
|16,0352
|% -0,08
|
|Sterlin
|19,1641
|19,2602
|% -0,20
|
|Frank
|15,7137
|15,8083
|% 0,04
|
|Riyal
|3,9222
|3,9419
|% 0,16
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|1,55
|
|Altın Gr.
|917
|917
|1,71
|
|Cumhuriyet
|6.067
|6.158
|-4,00
|
|Tam
|6.041
|6.192
|-0,93
|
|Yarım
|2.920
|2.995
|-0,45
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|-0,23
|
|Gümüş.Ons
|24,62
|24,65
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,68
|0,02
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,23
|
Seans Raporu
14:40
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-
14:55ZRGYO
Yüzde 5.12 oranında artışla 3.08 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 669, 613 adet işlem
-
14:54CANTE
Yüzde 5.77 oranında artışla 26.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 160, 189 adet işlem
-
14:53XU100
Endeks 2, 376 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 33 üstünde . İşlem hacmi 28, 384.00 milyon TL de
-
14:53AFYON
Yüzde 4.74 oranında artışla 3.76 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 493, 551 adet işlem
-
14:52GZNMI
Yüzde 7.45 oranında artışla 40.40 lira fiyatla işlem gören hissede 536, 459 adet işlem