***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
30.05.2022 19:25
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Portföy Yabancı (Gelişmekte Olan Piyasalar) Borçlanma Araçları Fon portföyünde bulunan USY8137FAE89 ISIN Kodlu 03/11/25 vadeli REPUBLIC OF SRI LANKA ‘nın ihraççısı olduğu tahvilin 6,850 USD tutarındaki kupon ödemesi zamanında gerçekleşmemiştir. Yönetim Kurulu'muz tarafında, ihraçcının temerrüde düşen kuponu için bir ödeme takvimi açıklamamasından dolayı, kasada takip edilen 6,850 USD tutarın, alacaklara kaydedilmesine ve %100 karşılık ayrılmasına, tahvilin değerlemesinde, itfa tarihine kadar sadece Bloomberg'ten alınan temiz fiyatın kullanılmasına, hiçbir kupon faizi tahakkuku yapılmamasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033441
BIST
18:052.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 19,94
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.527
|
2.554
En Düşük
2.528
18:0516,4150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0348
|Açılış
|: 16,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3730
|
16,4373
En Düşük
16,3367
18:0517,6340
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0317
|Açılış
|: 17,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,7259
En Düşük
17,5195
18:05973,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -3,82
|Açılış
|: 973,47
|
|Önceki Kapanış
|: 977,44
|
980,54
En Düşük
970,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|314,60
|51.057.474
|% 10,00
|
|MRGYO
|1,54
|22.743.341
|% 10,00
|
|MZHLD
|73,25
|19.398.555
|% 9,98
|
|ESCOM
|16,22
|47.546.854
|% 9,97
|
|SILVR
|14,13
|7.057.423
|% 9,96
|
|AKFGY
|2,23
|310.662.808
|% -9,72
|
|KZBGY
|70,00
|110.127.307
|% -9,62
|
|BURCE
|25,16
|13.732.204
|% -8,11
|
|AVGYO
|3,11
|27.913.907
|% -7,16
|
|LIDFA
|8,69
|4.739.689
|% -5,23
|
|THYAO
|49,90
|9.320.331.244
|% 0,77
|
|SAHOL
|21,22
|3.815.438.469
|% -0,09
|
|TUPRS
|271,10
|3.170.179.603
|% 4,67
|
|SISE
|20,98
|2.734.633.929
|% 1,59
|
|SASA
|36,48
|2.395.482.019
|% 6,73
|
|EKGYO
|2,87
|1.618.217.548
|% 6,69
|
|YKBNK
|4,61
|1.985.751.218
|% 1,32
|
|DOHOL
|4,01
|1.206.933.944
|% 1,52
|
|TSKB
|2,22
|599.522.105
|% 5,21
|
|KARSN
|6,99
|1.773.187.360
|% -3,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4040
|16,4150
|% 0,21
|
|Euro
|17,6091
|17,6340
|% -0,18
|
|Sterlin
|20,6373
|20,7408
|% -0,13
|
|Frank
|17,0666
|17,1694
|% 0,16
|
|Riyal
|4,3626
|4,3845
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|-10,31
|
|Altın Gr.
|974
|974
|-3,62
|
|Cumhuriyet
|6.477
|6.575
|-20,00
|
|Tam
|6.440
|6.603
|-24,94
|
|Yarım
|3.113
|3.194
|-12,06
|
|Çeyrek
|1.561
|1.597
|-6,03
|
|Gümüş.Ons
|21,67
|21,70
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,48
|-0,11
|
|B. Petrol
|119
|119
|1,11
|