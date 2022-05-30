***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarİstanbul Portföy Yabancı (Gelişmekte Olan Piyasalar) Borçlanma Araçları Fon portföyünde bulunan USY8137FAE89 ISIN Kodlu 03/11/25 vadeli REPUBLIC OF SRI LANKA ‘nın ihraççısı olduğu tahvilin 6,850 USD tutarındaki kupon ödemesi zamanında gerçekleşmemiştir. Yönetim Kurulu'muz tarafında, ihraçcının temerrüde düşen kuponu için bir ödeme takvimi açıklamamasından dolayı, kasada takip edilen 6,850 USD tutarın, alacaklara kaydedilmesine ve %100 karşılık ayrılmasına, tahvilin değerlemesinde, itfa tarihine kadar sadece Bloomberg'ten alınan temiz fiyatın kullanılmasına, hiçbir kupon faizi tahakkuku yapılmamasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033441BIST