***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
15.08.2022 16:12
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraç Belgesi Değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055470
BIST
17:002.864
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,54
|Açılış
|: 2.875
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
|
2.885
En Düşük
2.845
17:0017,9604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0283
|Açılış
|: 18,0160
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9704
En Düşük
17,8981
17:0018,3165
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0844
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,4337
En Düşük
18,3003
17:001.026,45
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -12,93
|Açılış
|: 1.026,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.023,91
BIST En Aktif Hisseler17:00
|CMBTN
|240,30
|5.798.439
|% 9,98
|
|CMENT
|41,20
|684.579
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,73
|267.341.217
|% 9,97
|
|MANAS
|26,08
|72.876.533
|% 9,95
|
|COSMO
|22,98
|5.228.134
|% 9,95
|
|BARMA
|43,12
|546.540.962
|% -9,98
|
|GZNMI
|62,85
|80.148.013
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,97
|19.145.204
|% -6,13
|
|DEVA
|33,56
|89.519.530
|% -5,14
|
|INTEM
|83,60
|4.626.411
|% -4,51
|
|THYAO
|63,35
|4.109.984.435
|% 1,52
|
|GSRAY
|6,89
|1.603.411.292
|% 4,71
|
|AKBNK
|10,25
|1.556.596.375
|% 2,50
|
|ODAS
|4,39
|1.516.303.602
|% 8,66
|
|YKBNK
|5,48
|1.292.535.052
|% 0,74
|
|ODAS
|4,39
|1.516.303.602
|% 8,66
|
|EKGYO
|3,54
|1.159.259.378
|% 0,00
|
|GSRAY
|6,89
|1.603.411.292
|% 4,71
|
|YKBNK
|5,48
|1.292.535.052
|% 0,74
|
|DOHOL
|4,43
|943.908.321
|% -4,32
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9588
|17,9604
|% 0,16
|
|Euro
|18,3063
|18,3165
|% -0,46
|
|Sterlin
|21,6446
|21,7532
|% -0,23
|
|Frank
|18,9484
|19,0626
|% -0,13
|
|Riyal
|4,7689
|4,7929
|% 0,17
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|-24,90
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|-12,91
|
|Cumhuriyet
|6.867
|6.971
|-71,00
|
|Tam
|6.890
|6.943
|-49,00
|
|Yarım
|3.357
|3.395
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.684
|1.697
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,17
|20,20
|-0,66
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|-0,36
|
|B. Petrol
|93,76
|93,76
|-4,39
|
Seans Raporu
17:00
daha fazla
-
17:15SMRTG
Yüzde -4.47 oranında düşüşle 32.50 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 141, 030 adet işlem
-
17:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 26 kaybederek (% -0.46 ) 3, 073
-
17:14
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, GSRAY, AKBNK
-
17:14XU100
Endeks 2, 862 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 1 altında . İşlem hacmi 32, 925.00 milyon TL de
-
17:13OLMK
Yüzde -3.55 oranında düşüşle 11.67 lira fiyatla işlem gören hissede 997, 824 adet işlem