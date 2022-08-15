***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
15.08.2022 16:46
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraç Belgesi Değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055487
BIST
16:332.851
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -13,61
|Açılış
|: 2.875
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
|
2.885
En Düşük
2.845
16:3317,9584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0263
|Açılış
|: 18,0170
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9704
En Düşük
17,8981
16:3318,3399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0610
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,4337
En Düşük
18,3003
16:331.028,47
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -10,91
|Açılış
|: 1.028,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.023,91
BIST En Aktif Hisseler16:31
|CMBTN
|240,30
|5.788.827
|% 9,98
|
|CMENT
|41,20
|684.579
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,73
|267.122.115
|% 9,97
|
|COSMO
|22,98
|5.228.134
|% 9,95
|
|TRCAS
|11,62
|34.997.201
|% 9,93
|
|BARMA
|43,12
|546.060.562
|% -9,98
|
|GZNMI
|62,85
|80.046.071
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,95
|17.990.813
|% -6,45
|
|MEGAP
|2,87
|28.201.607
|% -4,33
|
|MEGAP
|2,87
|28.201.607
|% -4,33
|
|THYAO
|62,60
|3.307.238.898
|% 0,32
|
|GSRAY
|6,94
|1.577.847.429
|% 5,47
|
|ODAS
|4,40
|1.494.448.842
|% 8,91
|
|AKBNK
|10,25
|1.410.840.579
|% 2,50
|
|YKBNK
|5,45
|1.194.872.796
|% 0,18
|
|ODAS
|4,40
|1.494.448.842
|% 8,91
|
|EKGYO
|3,53
|1.112.091.577
|% -0,28
|
|GSRAY
|6,94
|1.577.847.429
|% 5,47
|
|YKBNK
|5,45
|1.194.872.796
|% 0,18
|
|DOHOL
|4,43
|919.604.362
|% -4,32
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9584
|17,9609
|% 0,16
|
|Euro
|18,3357
|18,3434
|% -0,31
|
|Sterlin
|21,6744
|21,7831
|% -0,09
|
|Frank
|18,9835
|19,0978
|% 0,06
|
|Riyal
|4,7679
|4,7918
|% 0,14
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-21,12
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|-10,73
|
|Cumhuriyet
|6.880
|6.984
|-58,00
|
|Tam
|6.900
|6.955
|-37,00
|
|Yarım
|3.362
|3.400
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.686
|1.700
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,24
|20,27
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|-0,37
|
|B. Petrol
|93,04
|93,04
|-5,11
|
Seans Raporu
16:31
daha fazla
-
16:46MEGAP
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 918, 546 adet işlem
-
16:46MEGAP
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 918, 546 adet işlem
-
16:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -26, 4 kaybederek (% -0.86 ) 3, 061
-
16:44XU100
Endeks 2, 852 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 44 altında . İşlem hacmi 30, 481.00 milyon TL de
-
16:43DITAS
Yüzde -3.93 oranında düşüşle 23.48 lira fiyatla işlem gören hissede 480, 143 adet işlem