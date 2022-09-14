***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
14.09.2022 12:22
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraç Belgesi Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063043
BIST
12:293.329
En Yüksek
|Değişim
|: -2,87%
|| -98,19
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.436
En Düşük
3.277
12:2918,2574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0076
|Açılış
|: 18,4080
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2690
En Düşük
18,2467
12:2918,2914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0980
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,2927
En Düşük
18,1753
12:29999,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,48
|Açılış
|: 999,54
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.001,39
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler12:29
|PAGYO
|23,12
|9.229.780
|% 9,99
|
|COSMO
|43,60
|543.518
|% 9,99
|
|RODRG
|40,18
|3.730.432
|% 9,96
|
|HURGZ
|2,94
|73.372.352
|% 9,70
|
|DESA
|31,48
|31.544.527
|% 9,15
|
|TSKB
|6,03
|27.623.855
|% -10,00
|
|ISCTR
|10,17
|1.164.948.309
|% -10,00
|
|HKTM
|38,20
|31.607.451
|% -9,99
|
|HALKB
|12,26
|1.213.680.078
|% -9,99
|
|ATSYH
|141,50
|456.055
|% -9,99
|
|KRDMD
|13,01
|2.400.241.666
|% -9,97
|
|THYAO
|70,85
|2.302.856.776
|% -0,35
|
|ASELS
|29,86
|1.918.721.970
|% -0,47
|
|AKBNK
|14,19
|1.385.118.854
|% -9,96
|
|EREGL
|29,86
|1.338.045.379
|% -2,10
|
|EKGYO
|4,34
|1.070.589.956
|% -9,96
|
|KRDMD
|13,01
|2.400.241.666
|% -9,97
|
|YKBNK
|7,86
|1.171.672.787
|% -9,97
|
|CEMAS
|1,42
|174.512.442
|% -3,40
|
|ISCTR
|10,17
|1.164.948.309
|% -10,00
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2543
|18,2574
|% 0,04
|
|Euro
|18,2800
|18,2914
|% 0,54
|
|Sterlin
|21,0230
|21,1284
|% 0,53
|
|Frank
|18,9140
|19,0279
|% 0,09
|
|Riyal
|4,8412
|4,8655
|% 0,00
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|1,88
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|0,76
|
|Cumhuriyet
|6.718
|6.820
|-4,00
|
|Tam
|6.755
|6.808
|-8,00
|
|Yarım
|3.292
|3.329
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.664
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,50
|19,53
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,45
|0,08
|
|B. Petrol
|93,50
|93,50
|0,33
|
Seans Raporu
12:29
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12:30XU100
BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
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12:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -103, 15 kaybederek (% -3.37 ) 2, 957
-
12:26
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TSKB, ATSYH, EKGYO, ISCTR, HALKB, VAKBN, YKBNK, SKBNK, GARAN, AKBNK
-
12:26
RAYSG, HURGZ, ATATP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:26
ZPX30, KRDMB, KRDMA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında