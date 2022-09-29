***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
29.09.2022 17:34
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29-09-2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İcazet Belgesi imzalı görüntüsü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066157
BIST
17:313.059
En Yüksek
|Değişim
|: -4,35%
|| -138,98
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.057
17:3118,5352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0171
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4992
17:3118,0822
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0624
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1489
En Düşük
17,8996
17:31981,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -6,51
|Açılış
|: 981,01
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler17:29
|BFREN
|1.390,40
|24.356.320
|% 10,00
|
|UFUK
|55,55
|1.542.548
|% 10,00
|
|UZERB
|42,68
|1.321.709
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,14
|1.697.009
|% 9,96
|
|COSMO
|57,00
|2.834.682
|% 9,83
|
|ALARK
|56,30
|441.343.607
|% -9,99
|
|KMPUR
|52,25
|217.056.600
|% -9,99
|
|BAGFS
|23,14
|161.777.847
|% -9,96
|
|AVOD
|2,36
|75.339.040
|% -9,92
|
|ISGYO
|6,65
|17.940.476
|% -9,89
|
|THYAO
|66,00
|3.641.243.204
|% -4,28
|
|ASELS
|28,62
|3.322.621.466
|% -0,42
|
|YKBNK
|6,80
|2.081.776.036
|% -3,68
|
|HEKTS
|53,65
|1.972.808.256
|% -9,83
|
|GARAN
|18,51
|1.833.556.594
|% -3,84
|
|SKBNK
|1,82
|955.210.819
|% -2,15
|
|TSKB
|2,37
|994.801.328
|% 1,28
|
|EKGYO
|3,73
|1.253.623.815
|% -3,62
|
|YKBNK
|6,80
|2.081.776.036
|% -3,68
|
|ZOREN
|3,17
|899.511.579
|% -8,12
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5210
|18,5268
|% 0,05
|
|Euro
|18,0913
|18,1159
|% 0,53
|
|Sterlin
|20,2696
|20,3712
|% 0,91
|
|Frank
|18,7912
|18,9044
|% -0,46
|
|Riyal
|4,9167
|4,9414
|% 0,40
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.649
|-11,45
|
|Altın Gr.
|981
|982
|-5,90
|
|Cumhuriyet
|6.580
|6.680
|-52,00
|
|Tam
|6.590
|6.675
|-106,00
|
|Yarım
|3.206
|3.263
|-52,00
|
|Çeyrek
|1.608
|1.632
|-25,00
|
|Gümüş.Ons
|18,53
|18,55
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,04
|-0,21
|
|B. Petrol
|86,99
|86,99
|-1,06
|
Seans Raporu
17:29
daha fazla
-
17:44AVOD
Yüzde -9.92 oranında düşüşle 2.36 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 678, 994 adet işlem
-
17:43MGROS
Yüzde -7.92 oranında düşüşle 94.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 472, 074 adet işlem
-
17:42XU100
Endeks 3, 067 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 12 altında . İşlem hacmi 47, 965.00 milyon TL de
-
17:42MGROS
Yüzde -8.07 oranında düşüşle 94.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 464, 676 adet işlem
-
17:41ZOREN
Yüzde -8.12 oranında düşüşle 3.17 lira fiyatla işlem gören hissede 274, 383, 656 adet işlem