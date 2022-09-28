***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
28.09.2022 18:07
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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İstanbul Portföy Yabancı (Gelişmekte Olan Piyasalar) Borçlanma Araçları Fon portföyünde bulunan XS1760804184 ISIN Kodlu 28/02/30 vadeli REPUBLIC OF BELARUS'un ihraççısı olduğu tahvilin 6,200 ABD Doları tutarındaki kupon ödemesi ve XS1303925041 ISIN Kodlu 01/09/26 vadeli UKRAINE GOVERNMENT ‘ın ihraççısı olduğu tahvilin 3,875 ABD Doları tutarındaki kupon ödemesi zamanında gerçekleşmemiştir. İhraçcıların temerrüde düşen kuponları için bir ödeme takvimi açıklamamasından dolayı, kasada takip edilen 10,075 ABD Doları tutarın, alacaklara kaydedilmesine ve %100 karşılık ayrılmasına, ve bu tahvillerin değerlemesinde, itfa tarihine kadar sadece Bloomberg'ten alınan temiz fiyatın kullanılmasına, hiçbir kupon faizi tahakkuku yapılmamasına, karar verilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065765
BIST
18:053.147
En Yüksek
|Değişim
|: -1,60%
|| -51,27
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.049
18:0518,4960
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0221
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4219
18:0518,1755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1557
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1899
En Düşük
17,8996
18:05988,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,42
|Açılış
|: 988,95
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
990,52
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|42,68
|1.859.562
|% 10,00
|
|UFUK
|55,55
|1.767.081
|% 10,00
|
|BFREN
|1.390,40
|25.479.763
|% 10,00
|
|ENSRI
|20,48
|149.544.656
|% 9,99
|
|EKIZ
|13,14
|2.926.138
|% 9,96
|
|ALARK
|56,30
|454.149.718
|% -9,99
|
|ISGYO
|6,65
|18.763.726
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.623.881
|% -9,83
|
|KMPUR
|52,90
|233.712.904
|% -8,87
|
|SILVR
|26,40
|21.753.962
|% -8,65
|
|THYAO
|68,60
|4.427.928.156
|% -0,51
|
|ASELS
|29,90
|3.993.259.245
|% 4,04
|
|YKBNK
|7,03
|2.311.894.637
|% -0,42
|
|HEKTS
|55,30
|2.223.975.967
|% -7,06
|
|GARAN
|18,80
|2.076.287.469
|% -2,34
|
|SKBNK
|1,91
|1.031.374.107
|% 2,69
|
|TSKB
|2,51
|1.121.356.129
|% 7,26
|
|EKGYO
|3,82
|1.571.289.441
|% -1,29
|
|YKBNK
|7,03
|2.311.894.637
|% -0,42
|
|ZOREN
|3,25
|950.727.315
|% -5,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4660
|18,4994
|% -0,10
|
|Euro
|18,1311
|18,1848
|% 0,92
|
|Sterlin
|20,4708
|20,5735
|% 1,91
|
|Frank
|18,8326
|18,9461
|% -0,24
|
|Riyal
|4,9083
|4,9329
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.663
|2,43
|
|Altın Gr.
|989
|989
|1,30
|
|Cumhuriyet
|6.580
|6.680
|-52,00
|
|Tam
|6.642
|6.734
|-47,00
|
|Yarım
|3.231
|3.292
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.647
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,76
|18,79
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,19
|11,21
|-0,04
|
|B. Petrol
|88,43
|88,43
|0,38
|