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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

28.09.2022 18:07
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Genel Açıklama

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İstanbul Portföy Yabancı (Gelişmekte Olan Piyasalar) Borçlanma Araçları Fon portföyünde bulunan XS1760804184 ISIN Kodlu 28/02/30 vadeli REPUBLIC OF BELARUS'un ihraççısı olduğu tahvilin 6,200 ABD Doları tutarındaki kupon ödemesi ve XS1303925041 ISIN Kodlu 01/09/26 vadeli UKRAINE GOVERNMENT ‘ın ihraççısı olduğu tahvilin 3,875 ABD Doları tutarındaki kupon ödemesi zamanında gerçekleşmemiştir. İhraçcıların temerrüde düşen kuponları için bir ödeme takvimi açıklamamasından dolayı, kasada takip edilen 10,075 ABD Doları tutarın, alacaklara kaydedilmesine ve %100 karşılık ayrılmasına,  ve bu tahvillerin değerlemesinde, itfa tarihine kadar sadece Bloomberg'ten alınan temiz fiyatın kullanılmasına, hiçbir kupon faizi tahakkuku yapılmamasına, karar verilmiştir



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065765


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UFUK 55,55 1.767.081 % 10,00  
BFREN 1.390,40 25.479.763 % 10,00  
ENSRI 20,48 149.544.656 % 9,99  
EKIZ 13,14 2.926.138 % 9,96  
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Riyal 4,9083 4,9329 % 0,23  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.662 1.663 2,43  
Altın Gr. 989 989 1,30  
Cumhuriyet 6.580 6.680 -52,00  
Tam 6.642 6.734 -47,00  
Yarım 3.231 3.292 -23,00  
Çeyrek 1.621 1.647 -10,00  
Gümüş.Ons 18,76 18,79 -0,12  
Gümüş Gr. 11,19 11,21 -0,04  
B. Petrol 88,43 88,43 0,38  
Seans Raporu 18:05
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