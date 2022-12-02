***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.12.2022 09:03
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083803
BIST
11:535.014
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -32,19
|Açılış
|: 5.054
|
|Önceki Kapanış
|: 5.046
|
5.054
En Düşük
4.992
11:5318,6411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0082
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6930
|
18,6571
En Düşük
18,6155
11:5319,6487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0323
|Açılış
|: 19,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5900
|
19,6579
En Düşük
19,5800
11:531.079,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,46
|Açılış
|: 1.079,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.080,45
|
1.082,26
En Düşük
1.075,76
BIST En Aktif Hisseler11:51
|ALFAS
|201,30
|763.117.879
|% 10,00
|
|YBTAS
|73.338,20
|806.720
|% 10,00
|
|OZSUB
|11,23
|1.633.426
|% 9,99
|
|UZERB
|134,30
|1.814.662
|% 9,99
|
|VBTYZ
|72,20
|36.748.344
|% 9,98
|
|BASCM
|4,07
|2.533.677
|% -21,43
|
|QNBFL
|105,30
|233.240
|% -8,43
|
|MIATK
|129,90
|29.113.593
|% -5,53
|
|MERIT
|41,92
|54.050.030
|% -5,42
|
|SASA
|123,20
|397.620.535
|% -5,30
|
|KOZAL
|402,30
|3.746.276.253
|% -0,62
|
|THYAO
|125,80
|2.657.347.145
|% 1,13
|
|ASELS
|49,40
|2.327.087.051
|% 3,48
|
|EREGL
|41,82
|1.810.922.669
|% -1,55
|
|KOZAA
|50,05
|1.527.966.049
|% -0,30
|
|EKGYO
|7,15
|1.351.960.643
|% 0,14
|
|SKBNK
|2,75
|324.241.568
|% 0,73
|
|DOHOL
|8,22
|728.873.830
|% -0,96
|
|ISCTR
|10,59
|861.308.608
|% -2,49
|
|KRDMD
|15,24
|1.177.756.332
|% -0,65
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6355
|18,6426
|% 0,05
|
|Euro
|19,6394
|19,6511
|% 0,18
|
|Sterlin
|22,8394
|22,9540
|% 0,42
|
|Frank
|19,8764
|19,9962
|% 0,36
|
|Riyal
|4,9431
|4,9679
|% 0,04
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-1,55
|
|Altın Gr.
|1.079
|1.080
|-0,94
|
|Cumhuriyet
|7.137
|7.245
|132,00
|
|Tam
|7.196
|7.261
|-13,00
|
|Yarım
|3.490
|3.550
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.750
|1.774
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,71
|22,74
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|13,62
|13,63
|-0,02
|
|B. Petrol
|86,70
|86,70
|-0,18
|