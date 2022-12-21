***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
21.12.2022 09:19
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088876
BIST
18:005.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 5.409
|
|Önceki Kapanış
|: 5.419
|
5.446
En Düşük
5.344
18:0018,6656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0136
|Açılış
|: 18,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7600
|
18,6938
En Düşük
18,6203
18:0019,8254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0161
|Açılış
|: 19,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9000
|
19,8685
En Düşük
19,7871
18:001.087,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,15
|Açılış
|: 1.087,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090,29
|
1.092,61
En Düşük
1.087,15
BIST En Aktif Hisseler18:00
|EUHOL
|3,70
|20.611.080
|% 77,89
|
|EKIZ
|19,17
|721.603
|% 0,00
|
|GEDIK
|8,08
|63.302.202
|% 0,00
|
|DESPC
|22,00
|16.865.776
|% 0,00
|
|DOCO
|1.829,50
|22.968.511
|% 0,00
|
|EKIZ
|19,17
|721.603
|% 0,00
|
|GEDIK
|8,08
|63.302.202
|% 0,00
|
|DESPC
|22,00
|16.865.776
|% 0,00
|
|DOCO
|1.829,50
|22.968.511
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,19
|4.536.786.573
|% 0,00
|
|THYAO
|145,90
|10.762.159.297
|% 0,00
|
|ASELS
|61,00
|9.046.789.464
|% 0,00
|
|VAKBN
|12,69
|7.516.991.516
|% 0,00
|
|YKBNK
|12,25
|6.751.975.534
|% 0,00
|
|HALKB
|14,50
|6.214.712.917
|% 0,00
|
|SKBNK
|3,21
|2.270.286.552
|% 0,00
|
|VAKBN
|12,69
|7.516.991.516
|% 0,00
|
|YKBNK
|12,25
|6.751.975.534
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,19
|4.536.786.573
|% 0,00
|
|TSKB
|5,02
|2.349.331.054
|% 0,00
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6564
|18,6656
|% 0,07
|
|Euro
|19,7995
|19,8254
|% 0,08
|
|Sterlin
|22,6125
|22,7259
|% -0,12
|
|Frank
|19,9963
|20,1167
|% -0,21
|
|Riyal
|4,9425
|4,9673
|% -0,03
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|-4,17
|
|Altın Gr.
|1.088
|1.088
|-1,83
|
|Cumhuriyet
|7.263
|7.372
|49,00
|
|Tam
|7.322
|7.384
|-13,00
|
|Yarım
|3.557
|3.610
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.778
|1.804
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,01
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|14,37
|14,40
|-0,10
|
|B. Petrol
|80,20
|80,20
|0,21
|
Seans Raporu
18:00
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17:57YGGYO
Yüzde 5.51 oranında artışla 35.64 lira fiyatla işlem gören hissede 163, 177 adet işlem
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17:55OZKGY
Yüzde 5.85 oranında artışla 20.62 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 598, 115 adet işlem