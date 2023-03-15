***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
15.03.2023 18:06
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Amerika Birleşik Devletleri'nde Silikon Vadisi Bankası'nın iflası ile başlayan süreçte, İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon portföyünde bulunan 515 adet US82669G1040 ISIN Kodlu SIGNATURE BANK de iflasını açıklamış olup 13 Mart 2023 tarihi itibarı ile bankanın hisse senetleri işleme kapatılmıştır. Bu nedenle, fon portföyünde bulunan US82669G1040 ISIN Kodlu SIGNATURE BANK hisse senedinin en son kapanış değeri baz alınarak %100 oranında karşılık ayrılmasına karar verilmiştir. Bundan sonraki süreçte hisse senedinin tekrar işleme açılmasının gündeme gelmesi durumunda, hisse senedinin değeri Fona gelir olarak yazılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125221
BIST
18:055.122
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -85,75
|Açılış
|: 5.224
|
|Önceki Kapanış
|: 5.207
|
5.239
En Düşük
5.065
18:0518,9915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0169
|Açılış
|: 19,2130
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,3433
En Düşük
18,9643
18:0520,0520
En Yüksek
|Değişim
|: -1,54%
|| -0,3137
|Açılış
|: 20,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5400
|
20,7218
En Düşük
19,9745
18:051.182,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 20,19
|Açılış
|: 1.180,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161,82
|
1.183,81
En Düşük
1.151,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ETYAT
|5,61
|12.264.338
|% 10,00
|
|GOKNR
|17,71
|65.021.751
|% 10,00
|
|SDTTR
|128,80
|892.409.428
|% 9,99
|
|MIATK
|119,00
|1.396.333.992
|% 9,98
|
|VKING
|48,52
|38.102.366
|% 9,97
|
|DESPC
|15,66
|26.392.535
|% -9,95
|
|TUCLK
|28,48
|59.929.480
|% -9,93
|
|MMCAS
|4,64
|1.108.338
|% -9,90
|
|UFUK
|57,15
|4.347.706
|% -9,43
|
|RYSAS
|25,22
|44.713.993
|% -9,02
|
|ISCTR
|14,62
|6.522.140.712
|% 1,74
|
|TUPRS
|566,90
|4.644.864.911
|% 2,11
|
|AKBNK
|18,60
|4.182.727.204
|% 0,27
|
|YKBNK
|11,12
|3.770.047.902
|% -0,09
|
|ASTOR
|53,65
|3.708.449.605
|% 1,71
|
|ISCTR
|14,62
|6.522.140.712
|% 1,74
|
|YKBNK
|11,12
|3.770.047.902
|% -0,09
|
|EKGYO
|7,21
|1.771.091.721
|% -4,63
|
|AKBNK
|18,60
|4.182.727.204
|% 0,27
|
|SKBNK
|2,35
|321.602.225
|% -3,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9848
|18,9915
|% 0,09
|
|Euro
|20,0391
|20,0520
|% -1,54
|
|Sterlin
|22,7550
|22,8691
|% -1,08
|
|Frank
|20,3977
|20,5206
|% -1,36
|
|Riyal
|5,0425
|5,0678
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|23,54
|
|Altın Gr.
|1.180
|1.181
|18,87
|
|Cumhuriyet
|7.886
|8.005
|84,00
|
|Tam
|7.956
|8.028
|114,00
|
|Yarım
|3.887
|3.928
|56,00
|
|Çeyrek
|1.943
|1.964
|28,00
|
|Gümüş.Ons
|21,76
|21,79
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|13,34
|13,35
|0,11
|
|B. Petrol
|71,80
|71,80
|-5,65
|