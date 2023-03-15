***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAmerika Birleşik Devletleri'nde Silikon Vadisi Bankası'nın iflası ile başlayan süreçte, İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon portföyünde bulunan 515 adet US82669G1040 ISIN Kodlu SIGNATURE BANK de iflasını açıklamış olup 13 Mart 2023 tarihi itibarı ile bankanın hisse senetleri işleme kapatılmıştır. Bu nedenle, fon portföyünde bulunan US82669G1040 ISIN Kodlu SIGNATURE BANK hisse senedinin en son kapanış değeri baz alınarak %100 oranında karşılık ayrılmasına karar verilmiştir. Bundan sonraki süreçte hisse senedinin tekrar işleme açılmasının gündeme gelmesi durumunda, hisse senedinin değeri Fona gelir olarak yazılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125221BIST