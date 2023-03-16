***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarIPB - Istanbul Portföy Birinci Değişken Fon'unda 15 Mart 2023 günü Riske Maruz Değer oranı %5,67 ile %5.59'lik limitini aşmıştır.Aşımlar mümkün olan en kısa zamanda giderilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125540BIST