***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
21.03.2023 09:09
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126558
BIST
10:534.946
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -29,37
|Açılış
|: 4.986
|
|Önceki Kapanış
|: 4.975
|
5.001
En Düşük
4.923
10:5319,0270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0223
|Açılış
|: 19,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,0389
En Düşük
18,9846
10:5320,4339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0858
|Açılış
|: 20,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4900
|
20,4655
En Düşük
20,3199
10:531.208,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,34
|Açılış
|: 1.208,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.209,66
|
1.214,03
En Düşük
1.205,85
BIST En Aktif Hisseler10:53
|AKFYE
|14,33
|2.277.610
|% 9,98
|
|ANELE
|5,87
|38.801.764
|% 9,93
|
|ONCSM
|119,20
|54.672.840
|% 7,68
|
|METRO
|2,04
|107.535.376
|% 7,37
|
|CLEBI
|582,40
|90.336.322
|% 6,73
|
|SDTTR
|122,30
|232.962.634
|% -8,18
|
|OZSUB
|17,75
|20.492.961
|% -6,53
|
|EPLAS
|48,20
|13.648.044
|% -6,04
|
|ESCAR
|98,20
|39.715.474
|% -6,03
|
|ALFAS
|310,70
|224.992.560
|% -5,76
|
|ASTOR
|55,75
|1.909.504.978
|% -4,62
|
|GOKNR
|24,78
|1.424.812.174
|% 5,18
|
|THYAO
|124,40
|847.243.937
|% -1,35
|
|KOZAL
|21,12
|825.959.228
|% 1,15
|
|ISCTR
|14,11
|729.186.431
|% 0,79
|
|GOKNR
|24,78
|1.424.812.174
|% 5,18
|
|METRO
|2,04
|107.535.376
|% 7,37
|
|ISCTR
|14,11
|729.186.431
|% 0,79
|
|KOZAL
|21,12
|825.959.228
|% 1,15
|
|ADESE
|1,55
|58.506.360
|% 3,33
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0223
|19,0270
|% 0,12
|
|Euro
|20,4218
|20,4339
|% 0,42
|
|Sterlin
|23,2289
|23,3454
|% -0,19
|
|Frank
|20,3718
|20,4945
|% -0,04
|
|Riyal
|5,0485
|5,0738
|% 0,08
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.971
|1.971
|-7,68
|
|Altın Gr.
|1.207
|1.208
|-2,12
|
|Cumhuriyet
|8.109
|8.232
|-30,00
|
|Tam
|8.136
|8.228
|-14,00
|
|Yarım
|3.988
|4.026
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.994
|2.013
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,43
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|13,72
|13,74
|-0,05
|
|B. Petrol
|72,89
|72,89
|-0,90
|
Seans Raporu
10:53
daha fazla
-
11:08PKART
Yüzde -4.57 oranında düşüşle 24.62 lira fiyatla işlem gören hissede 128, 970 adet işlem
-
11:07XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -29, 01 kaybederek (% -0.53 ) 5, 431
-
11:07
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse ASTOR, GOKNR, THYAO
-
11:07XU100
Endeks 4, 938 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 75 altında . İşlem hacmi 12, 203.00 milyon TL de
-
11:07ASTOR
Yüzde -4.88 oranında düşüşle 55.60 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 281, 861 adet işlem