***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15-03-2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarAmerika Birleşik Devletleri'nde Silikon Vadisi Bankası'nın iflası ile başlayan süreçte, Şirketimizin kurucusu olduğu İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon portföyünde 515 adet US82669G1040 ISIN Kodlu hisse senedi bulunan SIGNATURE BANK de iflasını açıklamış olup 13 Mart 2023 tarihi itibarı ile bankanın hisse senetleri işleme kapatılmıştı. 15.03.2023 tarih 983 sayılı kararımızla da fon portföyünde bulunan 515 adet US82669G1040 ISIN Kodlu SIGNATURE BANK hisse senedinin en son kapanış değeri baz alınarak %100 oranında karşılık ayrılmasına karar verilmişti.Hisse senedinin tekrar işleme açılması nedeniyle güncel fiyatın değerlemede kullanılmasına ve ayrılan karşılığın sıfırlanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142637BIST