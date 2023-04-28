***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
28.04.2023 11:08
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15-03-2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Amerika Birleşik Devletleri'nde Silikon Vadisi Bankası'nın iflası ile başlayan süreçte, Şirketimizin kurucusu olduğu İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon portföyünde 515 adet US82669G1040 ISIN Kodlu hisse senedi bulunan SIGNATURE BANK de iflasını açıklamış olup 13 Mart 2023 tarihi itibarı ile bankanın hisse senetleri işleme kapatılmıştı. 15.03.2023 tarih 983 sayılı kararımızla da fon portföyünde bulunan 515 adet US82669G1040 ISIN Kodlu SIGNATURE BANK hisse senedinin en son kapanış değeri baz alınarak %100 oranında karşılık ayrılmasına karar verilmişti.
Hisse senedinin tekrar işleme açılması nedeniyle güncel fiyatın değerlemede kullanılmasına ve ayrılan karşılığın sıfırlanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142637
BIST
13:324.727
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -62,23
|Açılış
|: 4.800
|
|Önceki Kapanış
|: 4.790
|
4.809
En Düşük
4.719
13:3219,4538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0296
|Açılış
|: 20,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2900
|
19,4665
En Düşük
19,4050
13:3221,3920
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0116
|Açılış
|: 21,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2600
|
21,7427
En Düşük
21,3541
13:321.240,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,21
|Açılış
|: 1.240,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,51
|
1.244,83
En Düşük
1.238,25
BIST En Aktif Hisseler13:30
|GOODY
|13,98
|13.825.871
|% 9,99
|
|AVHOL
|16,21
|13.270.701
|% 9,97
|
|GRTRK
|23,40
|2.180.974
|% 9,96
|
|EUPWR
|71,80
|416.667.032
|% 9,95
|
|EGSER
|28,08
|16.561.058
|% 9,95
|
|IHAAS
|171,60
|6.140.894
|% -9,97
|
|CEMTS
|39,22
|107.450.385
|% -9,84
|
|EYGYO
|21,78
|29.054.005
|% -9,10
|
|RYSAS
|29,08
|39.200.906
|% -7,80
|
|CMENT
|51,00
|13.680
|% -7,27
|
|EREGL
|33,40
|2.172.319.048
|% 2,39
|
|CVKMD
|185,20
|1.902.586.053
|% -0,16
|
|KOPOL
|51,05
|1.348.718.505
|% -0,58
|
|THYAO
|130,20
|1.092.269.525
|% -0,46
|
|KONTR
|137,70
|928.869.844
|% -4,51
|
|EREGL
|33,40
|2.172.319.048
|% 2,39
|
|EKGYO
|6,15
|397.040.567
|% -0,97
|
|AKFYE
|12,90
|543.510.589
|% -0,85
|
|KOZAL
|18,99
|801.923.796
|% -3,11
|
|ISCTR
|11,08
|434.294.798
|% -1,95
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4369
|19,4642
|% 0,21
|
|Euro
|21,3909
|21,4081
|% 0,02
|
|Sterlin
|24,1999
|24,3213
|% -0,10
|
|Frank
|21,6473
|21,7777
|% -0,01
|
|Riyal
|5,1709
|5,1969
|% 0,07
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.983
|-4,96
|
|Altın Gr.
|1.241
|1.241
|-1,58
|
|Cumhuriyet
|8.893
|9.027
|-106,00
|
|Tam
|8.965
|9.180
|-102,00
|
|Yarım
|4.375
|4.495
|-43,00
|
|Çeyrek
|2.194
|2.254
|-25,00
|
|Gümüş.Ons
|24,83
|24,86
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|15,57
|15,58
|-0,01
|
|B. Petrol
|78,61
|78,61
|0,39
|