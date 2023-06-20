***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
20.06.2023 08:42
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160187
BIST
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11:045.265
En Düşük
|Değişim
|: -0,07%
|| -3,90
|Açılış
|: 5.265
|
|Önceki Kapanış
|: 5.269
|
5.224
En Yüksek
5.294
11:0423,6020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0272
|Açılış
|: 23,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 23,3300
|
23,6444
En Düşük
23,4650
11:0425,8231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0701
|Açılış
|: 25,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,7300
|
25,9031
En Düşük
25,5612
11:041.483,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,69
|Açılış
|: 1.483,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480,86
|
1.485,19
En Düşük
1.469,32
BIST En Aktif Hisseler11:02
|DAGHL
|11,99
|8.703.387
|% 10,00
|
|FORTE
|19,50
|207.026.216
|% 9,98
|
|IDEAS
|31,96
|11.909.689
|% 9,98
|
|INGRM
|707,90
|18.414.256
|% 9,97
|
|AVHOL
|80,50
|18.253.697
|% 9,97
|
|VKFYO
|15,33
|5.770.089
|% -9,98
|
|IHAAS
|112,90
|10.497.724
|% -9,75
|
|QNBFL
|85,30
|25.675
|% -7,23
|
|CANTE
|25,62
|141.744.785
|% -6,50
|
|BRKVY
|20,92
|12.845.287
|% -5,60
|
|THYAO
|172,50
|1.611.713.585
|% -0,86
|
|PASEU
|35,20
|1.267.456.358
|% -3,77
|
|YKBNK
|12,27
|813.679.532
|% 0,66
|
|AKBNK
|18,61
|615.716.615
|% 0,54
|
|SASA
|53,75
|606.656.611
|% 1,32
|
|YKBNK
|12,27
|813.679.532
|% 0,66
|
|PASEU
|35,20
|1.267.456.358
|% -3,77
|
|EKGYO
|6,78
|239.953.039
|% 0,00
|
|AKBNK
|18,61
|615.716.615
|% 0,54
|
|ISCTR
|12,96
|419.845.147
|% 0,62
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5944
|23,6019
|% 0,11
|
|Euro
|25,8050
|25,8118
|% 0,23
|
|Sterlin
|30,1309
|30,2820
|% 0,08
|
|Frank
|26,2441
|26,4022
|% -0,03
|
|Riyal
|6,2735
|6,3050
|% -0,05
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.954
|3,56
|
|Altın Gr.
|1.483
|1.483
|2,42
|
|Cumhuriyet
|9.713
|9.860
|-129,00
|
|Tam
|9.667
|9.925
|-114,39
|
|Yarım
|4.729
|4.834
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.364
|2.417
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,97
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|18,16
|18,18
|-0,04
|
|B. Petrol
|76,39
|76,39
|0,28
|