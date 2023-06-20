***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
20.06.2023 14:44
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160360
BIST
'
16:325.244
En Düşük
|Değişim
|: -0,48%
|| -25,05
|Açılış
|: 5.265
|
|Önceki Kapanış
|: 5.269
|
5.224
En Yüksek
5.316
16:3223,5651
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0097
|Açılış
|: 23,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 23,3300
|
23,6630
En Düşük
23,4650
16:3225,7159
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0371
|Açılış
|: 25,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,4500
|
25,9031
En Düşük
25,5612
16:321.468,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -12,73
|Açılış
|: 1.468,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480,86
|
1.486,51
En Düşük
1.467,45
BIST En Aktif Hisseler16:32
|PRKME
|19,14
|194.762.770
|% 10,00
|
|AYCES
|147,40
|107.978.750
|% 10,00
|
|DAGHL
|11,99
|14.561.545
|% 10,00
|
|INGRM
|708,00
|40.637.634
|% 9,99
|
|FORTE
|19,50
|391.331.862
|% 9,98
|
|YAPRK
|72,45
|325.118.033
|% -10,00
|
|IHAAS
|112,60
|39.160.658
|% -9,99
|
|SRVGY
|204,50
|116.620.306
|% -9,99
|
|BMSTL
|60,30
|156.308.429
|% -9,93
|
|PASEU
|33,14
|2.697.937.969
|% -9,40
|
|THYAO
|171,50
|5.086.157.803
|% -1,44
|
|YKBNK
|12,44
|3.787.385.071
|% 2,05
|
|AKBNK
|18,93
|3.102.536.283
|% 2,27
|
|PASEU
|33,14
|2.697.937.969
|% -9,40
|
|SASA
|53,30
|2.086.436.466
|% 0,47
|
|YKBNK
|12,44
|3.787.385.071
|% 2,05
|
|AKBNK
|18,93
|3.102.536.283
|% 2,27
|
|ISCTR
|13,17
|2.051.244.651
|% 2,25
|
|SKBNK
|2,50
|313.112.899
|% 3,31
|
|EKGYO
|6,66
|710.723.416
|% -1,77
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5595
|23,5651
|% -0,04
|
|Euro
|25,7090
|25,7159
|% -0,14
|
|Sterlin
|29,9367
|30,0868
|% -0,56
|
|Frank
|26,1493
|26,3068
|% -0,40
|
|Riyal
|6,2653
|6,2968
|% -0,18
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.938
|-12,55
|
|Altın Gr.
|1.470
|1.470
|-10,37
|
|Cumhuriyet
|9.697
|9.843
|-17,00
|
|Tam
|9.618
|9.863
|-62,90
|
|Yarım
|4.712
|4.790
|-46,00
|
|Çeyrek
|2.356
|2.395
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|23,32
|23,35
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|17,70
|17,72
|-0,49
|
|B. Petrol
|75,94
|75,94
|-0,17
|