***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
20.06.2023 14:48
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160408
BIST
'
16:375.241
En Düşük
|Değişim
|: -0,54%
|| -28,25
|Açılış
|: 5.265
|
|Önceki Kapanış
|: 5.269
|
5.224
En Yüksek
5.316
16:3723,5629
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0119
|Açılış
|: 23,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 23,3300
|
23,6630
En Düşük
23,4650
16:3725,7156
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0374
|Açılış
|: 25,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,4500
|
25,9031
En Düşük
25,5612
16:371.467,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -13,01
|Açılış
|: 1.467,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480,86
|
1.486,51
En Düşük
1.467,45
BIST En Aktif Hisseler16:35
|PRKME
|19,14
|198.100.212
|% 10,00
|
|AYCES
|147,40
|107.978.750
|% 10,00
|
|DAGHL
|11,99
|14.561.545
|% 10,00
|
|INGRM
|708,00
|40.637.634
|% 9,99
|
|FORTE
|19,50
|391.487.160
|% 9,98
|
|YAPRK
|72,45
|325.142.304
|% -10,00
|
|IHAAS
|112,60
|39.194.776
|% -9,99
|
|SRVGY
|204,50
|116.969.825
|% -9,99
|
|BMSTL
|60,30
|156.308.429
|% -9,93
|
|PASEU
|33,10
|2.699.670.318
|% -9,51
|
|THYAO
|171,50
|5.115.746.190
|% -1,44
|
|YKBNK
|12,43
|3.803.910.032
|% 1,97
|
|AKBNK
|18,89
|3.123.568.032
|% 2,05
|
|PASEU
|33,10
|2.699.670.318
|% -9,51
|
|SASA
|53,15
|2.096.251.764
|% 0,19
|
|YKBNK
|12,43
|3.803.910.032
|% 1,97
|
|AKBNK
|18,89
|3.123.568.032
|% 2,05
|
|ISCTR
|13,16
|2.068.328.299
|% 2,17
|
|SKBNK
|2,49
|313.218.947
|% 2,89
|
|EKGYO
|6,64
|720.070.096
|% -2,06
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5564
|23,5689
|% -0,03
|
|Euro
|25,7160
|25,7263
|% -0,10
|
|Sterlin
|29,9411
|30,0913
|% -0,55
|
|Frank
|26,1520
|26,3095
|% -0,39
|
|Riyal
|6,2650
|6,2965
|% -0,18
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.939
|-11,61
|
|Altın Gr.
|1.471
|1.471
|-9,59
|
|Cumhuriyet
|9.697
|9.843
|-17,00
|
|Tam
|9.629
|9.870
|-55,51
|
|Yarım
|4.719
|4.792
|-44,00
|
|Çeyrek
|2.359
|2.396
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|23,33
|23,35
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|17,74
|17,76
|-0,45
|
|B. Petrol
|75,92
|75,92
|-0,19
|
Seans Raporu
16:35
daha fazla
-
16:50SILVR
Yüzde -3.93 oranında düşüşle 13.69 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 415, 784 adet işlem
-
16:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -25, 64 kaybederek (% -0.44 ) 5, 849
-
16:49
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, PRKME, AYCES
-
16:49DESA
Yüzde -79.24 oranında düşüşle 12.23 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 970, 578 adet işlem
-
16:48BFREN
Yüzde -4.37 oranında düşüşle 3, 538.20 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 702 adet işlem