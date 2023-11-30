***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
30.11.2023 09:17
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221054
BIST
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10:158.004
En Düşük
|Değişim
|: -0,06%
|| -4,84
|Açılış
|: 8.008
|
|Önceki Kapanış
|: 8.009
|
8.002
En Yüksek
8.025
10:1528,9444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0150
|Açılış
|: 28,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9568
En Düşük
28,8648
10:1531,8058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0421
|Açılış
|: 31,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7000
|
31,8655
En Düşük
31,6971
10:151.901,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,34
|Açılış
|: 1.901,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.901,40
|
1.905,31
En Düşük
1.897,24
BIST En Aktif Hisseler10:15
|BINHO
|294,25
|955.338.473
|% 10,00
|
|EKOS
|27,28
|27.720.436
|% 10,00
|
|VBTYZ
|170,50
|136.599.037
|% 10,00
|
|BRMEN
|5,29
|1.207.950
|% 9,98
|
|ATSYH
|80,00
|452.880
|% 8,04
|
|LIDER
|175,80
|15.064.783
|% -9,98
|
|SMART
|33,28
|8.481.641
|% -9,96
|
|HURGZ
|5,19
|2.362.675
|% -9,90
|
|QNBFB
|237,00
|1.063.182
|% -9,80
|
|AYES
|36,10
|529.623
|% -8,00
|
|THYAO
|254,50
|1.061.883.602
|% -0,20
|
|BINHO
|294,25
|955.338.473
|% 10,00
|
|SASA
|50,00
|364.064.987
|% -2,15
|
|DAPGM
|38,82
|322.407.227
|% -4,95
|
|TUPRS
|154,40
|261.659.858
|% -0,32
|
|EKGYO
|7,45
|179.797.964
|% 0,68
|
|GSRAY
|7,99
|94.974.019
|% -2,68
|
|ISCTR
|22,08
|246.750.468
|% 0,64
|
|YKBNK
|19,31
|175.539.736
|% -0,16
|
|DAPGM
|38,82
|322.407.227
|% -4,95
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9214
|28,9444
|% 0,05
|
|Euro
|31,7798
|31,8058
|% 0,13
|
|Sterlin
|36,6222
|36,8059
|% 0,07
|
|Frank
|33,0168
|33,2157
|% 0,19
|
|Riyal
|7,6893
|7,7278
|% 0,04
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,09
|25,12
|% 0,66
|
|Platin
|937,42
|939,56
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.020,75
|1.025,20
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,18
|83,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.044,51
|2.045,14
|% 0,66
|