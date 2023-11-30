***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
30.11.2023 09:17
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221055
BIST
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10:158.004
En Düşük
|Değişim
|: -0,06%
|| -4,84
|Açılış
|: 8.008
|
|Önceki Kapanış
|: 8.009
|
8.002
En Yüksek
8.025
10:1528,9444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0150
|Açılış
|: 28,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9568
En Düşük
28,8648
10:1531,8058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0421
|Açılış
|: 31,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7000
|
31,8655
En Düşük
31,6971
10:151.901,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,34
|Açılış
|: 1.901,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.901,40
|
1.905,31
En Düşük
1.897,24
BIST En Aktif Hisseler10:15
|BINHO
|294,25
|962.942.187
|% 10,00
|
|EKOS
|27,28
|29.100.776
|% 10,00
|
|VBTYZ
|170,50
|138.778.538
|% 10,00
|
|BRMEN
|5,29
|1.207.950
|% 9,98
|
|ATSYH
|80,00
|452.880
|% 8,04
|
|LIDER
|175,80
|15.158.133
|% -9,98
|
|SMART
|33,28
|8.551.795
|% -9,96
|
|HURGZ
|5,19
|2.362.675
|% -9,90
|
|QNBFB
|237,00
|1.063.182
|% -9,80
|
|AYES
|36,10
|529.623
|% -8,00
|
|THYAO
|255,00
|1.166.124.095
|% 0,00
|
|BINHO
|294,25
|962.942.187
|% 10,00
|
|SASA
|50,10
|403.554.797
|% -1,96
|
|DAPGM
|38,68
|336.637.113
|% -5,29
|
|AKBNK
|34,04
|287.817.700
|% 0,35
|
|EKGYO
|7,47
|183.797.041
|% 0,95
|
|GSRAY
|7,98
|100.509.504
|% -2,80
|
|ISCTR
|22,10
|260.756.074
|% 0,73
|
|YKBNK
|19,30
|206.485.736
|% -0,21
|
|DAPGM
|38,68
|336.637.113
|% -5,29
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9214
|28,9444
|% 0,05
|
|Euro
|31,7798
|31,8058
|% 0,13
|
|Sterlin
|36,6222
|36,8059
|% 0,07
|
|Frank
|33,0168
|33,2157
|% 0,19
|
|Riyal
|7,6893
|7,7278
|% 0,04
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,09
|25,13
|% 0,66
|
|Platin
|938,36
|939,80
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.021,63
|1.026,21
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,09
|83,09
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.045,01
|2.045,36
|% 0,66
|