***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )Türkçeİç Tüzük (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarITF İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. SGF Sağlık Turizm ve Sanayisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İç Tüzük Değişiklikhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892280BIST