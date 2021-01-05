***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
05.01.2021 14:27
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ACF İstanbul portföy Yönetimi A.Ş. Logo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İç Tüzük Değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897042
BIST
17:111.480
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -15,90
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.507
En Düşük
1.475
17:117,4206
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0016
|Açılış
|: 7,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4325
En Düşük
7,3562
17:119,1113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0179
|Açılış
|: 9,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1222
En Düşük
9,0475
17:11465,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,82
|Açılış
|: 465,62
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
465,76
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler17:11
|DGGYO
|9,24
|5.486.206
|% 10,00
|
|DOBUR
|23,32
|2.675.174
|% 10,00
|
|SANFM
|15,40
|1.306.311
|% 10,00
|
|LINK
|68,30
|21.350.402
|% 9,98
|
|ATSYH
|6,72
|763.080
|% 9,98
|
|EMNIS
|33,30
|445.836
|% -10,00
|
|KSTUR
|155,70
|465.882
|% -10,00
|
|OLMIP
|10,80
|3.418.027
|% -10,00
|
|GOZDE
|7,75
|247.753.533
|% -9,99
|
|NIBAS
|51,50
|39.410.815
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,38
|3.235.362.854
|% 1,28
|
|GUBRF
|69,75
|2.485.860.349
|% -9,94
|
|PETKM
|5,18
|1.784.754.803
|% 4,02
|
|GARAN
|10,07
|1.741.444.637
|% -2,42
|
|KOZAL
|103,70
|1.611.160.152
|% -2,45
|
|EKGYO
|2,38
|3.235.362.854
|% 1,28
|
|PETKM
|5,18
|1.784.754.803
|% 4,02
|
|KARSN
|3,60
|1.034.696.194
|% 0,84
|
|YKBNK
|3,03
|785.742.647
|% -1,30
|
|ISGYO
|2,70
|723.330.917
|% -3,23
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4149
|7,4206
|% -0,02
|
|Euro
|9,1020
|9,1113
|% 0,20
|
|Sterlin
|10,0577
|10,1081
|% 0,23
|
|Frank
|8,4065
|8,4571
|% 0,25
|
|Riyal
|1,9743
|1,9842
|% 0,13
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|5,12
|
|Altın Gr.
|464
|464
|0,17
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.113
|19,00
|
|Tam
|3.059
|3.138
|32,26
|
|Yarım
|1.478
|1.518
|15,61
|
|Çeyrek
|741
|759
|7,80
|
|Gümüş.Ons
|27,36
|27,39
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,01
|
|B. Petrol
|51,76
|51,76
|0,67
|
Seans Raporu
17:11
daha fazla
-
17:27ALKA
Yüzde -4.50 oranında düşüşle 13.78 lira fiyatla işlem gören hissede 617, 109 adet işlem
-
17:26BJKAS
Yüzde -4.11 oranında düşüşle 3.97 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 696, 279 adet işlem
-
17:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 42 kaybederek (% -1.48 ) 1, 628
-
17:25XU100
Endeks 1, 479 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 11 altında . İşlem hacmi 36, 805.00 milyon TL de
-
17:25BJKAS
Yüzde -4.35 oranında düşüşle 3.96 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 695, 660 adet işlem