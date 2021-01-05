***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
05.01.2021 14:55
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ACG İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Actus Gaziantep Entegre Sağlık Kampüsü PPP girişim Sermayesi Yatırım Fonu İç Tüzük Değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897058
BIST
16:101.495
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,09
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.507
En Düşük
1.486
16:107,3876
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0346
|Açılış
|: 7,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4298
En Düşük
7,3562
16:109,0684
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0250
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1201
En Düşük
9,0475
16:10463,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,64
|Açılış
|: 463,16
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
464,58
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler16:10
|DOBUR
|23,32
|2.660.715
|% 10,00
|
|SANFM
|15,40
|1.306.311
|% 10,00
|
|JANTS
|401,20
|267.013.455
|% 9,98
|
|ATSYH
|6,72
|763.080
|% 9,98
|
|SNKRN
|31,76
|1.268.748
|% 9,97
|
|EMNIS
|33,30
|445.836
|% -10,00
|
|KSTUR
|155,70
|465.882
|% -10,00
|
|OLMIP
|10,80
|3.418.027
|% -10,00
|
|GOZDE
|7,75
|247.063.884
|% -9,99
|
|UZERB
|56,20
|607.787
|% -9,72
|
|EKGYO
|2,43
|2.944.468.266
|% 3,40
|
|GUBRF
|69,95
|2.377.762.002
|% -9,68
|
|PETKM
|5,20
|1.526.259.233
|% 4,42
|
|KOZAL
|108,30
|1.351.293.239
|% 1,88
|
|GARAN
|10,23
|1.242.402.930
|% -0,87
|
|EKGYO
|2,43
|2.944.468.266
|% 3,40
|
|PETKM
|5,20
|1.526.259.233
|% 4,42
|
|KARSN
|3,66
|945.513.309
|% 2,52
|
|ISGYO
|2,77
|638.529.065
|% -0,72
|
|YKBNK
|3,07
|653.236.006
|% 0,00
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3833
|7,3876
|% -0,47
|
|Euro
|9,0619
|9,0684
|% -0,27
|
|Sterlin
|10,0178
|10,0680
|% -0,17
|
|Frank
|8,3673
|8,4177
|% -0,22
|
|Riyal
|1,9653
|1,9751
|% -0,33
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|3,77
|
|Altın Gr.
|463
|464
|-0,27
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.113
|19,00
|
|Tam
|3.054
|3.132
|25,91
|
|Yarım
|1.476
|1.515
|12,54
|
|Çeyrek
|740
|757
|6,26
|
|Gümüş.Ons
|27,36
|27,40
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,02
|
|B. Petrol
|51,86
|51,86
|0,77
|