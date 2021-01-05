***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
05.01.2021 15:20
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
PYG İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Greenone Yenilenebilir Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İç Tüzük Değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897085
BIST
16:341.482
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -13,82
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.507
En Düşük
1.482
16:347,4068
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0154
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4302
En Düşük
7,3562
16:349,0915
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0019
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1201
En Düşük
9,0475
16:34463,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,64
|Açılış
|: 463,16
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
464,58
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler16:34
|DOBUR
|23,32
|2.666.545
|% 10,00
|
|SANFM
|15,40
|1.306.311
|% 10,00
|
|ATSYH
|6,72
|763.080
|% 9,98
|
|SNKRN
|31,76
|1.268.748
|% 9,97
|
|PSDTC
|23,84
|21.618.511
|% 9,96
|
|EMNIS
|33,30
|445.836
|% -10,00
|
|KSTUR
|155,70
|465.882
|% -10,00
|
|OLMIP
|10,80
|3.418.027
|% -10,00
|
|GOZDE
|7,75
|247.373.434
|% -9,99
|
|GUBRF
|69,85
|2.465.118.300
|% -9,81
|
|EKGYO
|2,41
|2.993.556.949
|% 2,55
|
|GUBRF
|69,85
|2.465.118.300
|% -9,81
|
|PETKM
|5,18
|1.614.264.535
|% 4,02
|
|KOZAL
|107,70
|1.395.973.107
|% 1,32
|
|GARAN
|10,16
|1.369.033.864
|% -1,55
|
|EKGYO
|2,41
|2.993.556.949
|% 2,55
|
|PETKM
|5,18
|1.614.264.535
|% 4,02
|
|KARSN
|3,62
|964.997.841
|% 1,40
|
|ISGYO
|2,73
|666.901.208
|% -2,15
|
|YKBNK
|3,05
|682.737.386
|% -0,65
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4010
|7,4068
|% -0,21
|
|Euro
|9,0829
|9,0915
|% -0,02
|
|Sterlin
|10,0048
|10,0550
|% -0,30
|
|Frank
|8,3660
|8,4164
|% -0,23
|
|Riyal
|1,9660
|1,9758
|% -0,30
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|5,49
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-0,64
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.113
|19,00
|
|Tam
|3.054
|3.131
|25,01
|
|Yarım
|1.476
|1.514
|12,10
|
|Çeyrek
|740
|757
|6,05
|
|Gümüş.Ons
|27,38
|27,41
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|-0,00
|
Seans Raporu
16:34
daha fazla
-
16:48DGATE
Yüzde -4.11 oranında düşüşle 15.63 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 058, 665 adet işlem
-
16:47BJKAS
Yüzde -3.86 oranında düşüşle 3.98 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 859, 617 adet işlem
-
16:46BRYAT
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 427.30 lira fiyatla işlem gören hissede 182, 606 adet işlem
-
16:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 32 kaybederek (% -0.77 ) 1, 335
-
16:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PSDTC, PSDTC, ORMA, GLRYH, PSDTC, IDGYO, SEKUR, ATSYH, SUMAS, OYAYO