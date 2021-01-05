***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
05.01.2021 15:30
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
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Açıklamalar
PYT İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Techone Girişim sermayesi Yatırım Fonu İç Tüzük Değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897090
BIST
16:471.477
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -18,44
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.507
En Düşük
1.475
16:477,4235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0013
|Açılış
|: 7,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4302
En Düşük
7,3562
16:479,1081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0147
|Açılış
|: 9,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1201
En Düşük
9,0475
16:47463,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,17
|Açılış
|: 463,96
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
465,76
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler16:45
|DGGYO
|9,24
|5.207.262
|% 10,00
|
|DOBUR
|23,32
|2.670.253
|% 10,00
|
|SANFM
|15,40
|1.306.311
|% 10,00
|
|ATSYH
|6,72
|763.080
|% 9,98
|
|SNKRN
|31,76
|1.268.748
|% 9,97
|
|EMNIS
|33,30
|445.836
|% -10,00
|
|KSTUR
|155,70
|465.882
|% -10,00
|
|OLMIP
|10,80
|3.418.027
|% -10,00
|
|GOZDE
|7,75
|247.470.139
|% -9,99
|
|NIBAS
|51,50
|38.328.706
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,39
|3.126.100.620
|% 1,70
|
|GUBRF
|69,75
|2.481.819.940
|% -9,94
|
|PETKM
|5,17
|1.661.970.608
|% 3,82
|
|GARAN
|10,12
|1.505.936.115
|% -1,94
|
|KOZAL
|106,80
|1.440.578.564
|% 0,47
|
|EKGYO
|2,39
|3.126.100.620
|% 1,70
|
|PETKM
|5,17
|1.661.970.608
|% 3,82
|
|KARSN
|3,60
|991.044.501
|% 0,84
|
|ISGYO
|2,68
|698.446.240
|% -3,94
|
|YKBNK
|3,03
|720.305.718
|% -1,30
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4171
|7,4208
|% -0,02
|
|Euro
|9,0902
|9,1036
|% 0,11
|
|Sterlin
|10,0195
|10,0697
|% -0,15
|
|Frank
|8,3852
|8,4357
|% -0,00
|
|Riyal
|1,9692
|1,9790
|% -0,14
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.951
|6,72
|
|Altın Gr.
|465
|465
|0,80
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.113
|19,00
|
|Tam
|3.059
|3.138
|32,26
|
|Yarım
|1.478
|1.518
|15,61
|
|Çeyrek
|741
|759
|7,80
|
|Gümüş.Ons
|27,39
|27,42
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,53
|0,03
|
|B. Petrol
|51,79
|51,79
|0,70
|
Seans Raporu
16:45
daha fazla
-
17:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, TTKOM, PGSUS
-
17:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 47 kaybederek (% -1.08 ) 1, 331
-
17:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GLRYH, SANFM, DGGYO, ORMA, OYAYO, UMPAS, PSDTC, DIRIT, SUMAS, CMENT
-
17:00
Tabandan işlem gören hisse senetleri : NIBAS, GUBRF, OLMIP, EMNIS, GOZDE, KSTUR
-
17:00
JANTS, OYAYO, SUMAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında