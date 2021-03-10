***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
10.03.2021 15:53
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ITF Fon İç Tüzük Değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916839
BIST
17:081.561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 12,10
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.549
|
1.566
En Düşük
1.551
17:087,5323
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -0,0749
|Açılış
|: 7,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6300
|
7,6703
En Düşük
7,5209
17:088,9854
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,0834
|Açılış
|: 8,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1129
En Düşük
8,9608
17:08416,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -4,07
|Açılış
|: 416,16
|
|Önceki Kapanış
|: 420,23
|
422,18
En Düşük
415,85
BIST En Aktif Hisseler17:08
|PKENT
|2.509,10
|23.357.337
|% 10,00
|
|POLTK
|375,20
|4.869.091
|% 10,00
|
|YBTAS
|19.796,70
|1.216.428
|% 10,00
|
|MERIT
|303,60
|727.315
|% 10,00
|
|SASA
|46,46
|1.549.303.555
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,00
|11.201.564
|% -5,75
|
|IZMDC
|3,06
|63.055.760
|% -5,26
|
|ISGSY
|20,50
|17.120.323
|% -5,09
|
|SODSN
|37,72
|212.083
|% -4,80
|
|EDIP
|3,65
|32.565.195
|% -4,20
|
|GARAN
|9,11
|2.503.308.027
|% 1,00
|
|SASA
|46,46
|1.549.303.555
|% 9,99
|
|KRDMD
|7,61
|1.047.286.202
|% 3,12
|
|PETKM
|6,25
|1.031.719.600
|% 0,16
|
|GUBRF
|83,80
|975.667.442
|% 3,39
|
|GARAN
|9,11
|2.503.308.027
|% 1,00
|
|PETKM
|6,25
|1.031.719.600
|% 0,16
|
|EKGYO
|2,39
|374.976.811
|% -0,42
|
|KRDMD
|7,61
|1.047.286.202
|% 3,12
|
|ODAS
|3,90
|510.129.637
|% -0,51
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5284
|7,5323
|% -0,98
|
|Euro
|8,9771
|8,9854
|% -0,92
|
|Sterlin
|10,4550
|10,5074
|% -0,89
|
|Frank
|8,0815
|8,1301
|% -1,11
|
|Riyal
|2,0039
|2,0140
|% -1,00
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|5,06
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-3,36
|
|Cumhuriyet
|2.776
|2.818
|-24,00
|
|Tam
|2.761
|2.833
|-30,36
|
|Yarım
|1.334
|1.370
|-14,69
|
|Çeyrek
|669
|685
|-7,34
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,10
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,04
|
|B. Petrol
|68,06
|68,06
|0,54
|
Seans Raporu
17:08
daha fazla
-
17:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 82 artarak (% 0.36 ) 1, 642
-
17:20
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, SASA, KRDMD
-
17:19PARSN
Yüzde 9.96 oranında artışla 35.78 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 721, 417 adet işlem
-
17:18NTHOL
Yüzde 6.72 oranında artışla 5.40 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 974, 689 adet işlem
-
17:17KRDMA
Yüzde 4.19 oranında artışla 6.46 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 355, 121 adet işlem