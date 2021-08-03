***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
03.08.2021 13:47
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PYT İç Tüzük Değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954371
BIST
15:091.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 6,60
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.409
En Düşük
1.394
15:098,3907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0428
|Açılış
|: 8,3730
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3500
|
8,3978
En Düşük
8,2921
15:099,9808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0577
|Açılış
|: 9,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
9,9945
En Düşük
9,8542
15:09487,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,66
|Açılış
|: 487,39
|
|Önceki Kapanış
|: 486,73
|
487,52
En Düşük
482,54
BIST En Aktif Hisseler15:09
|IDGYO
|3,63
|11.607.630
|% 10,00
|
|KTSKR
|26,64
|36.023.696
|% 9,99
|
|ORMA
|31,48
|489.333
|% 9,99
|
|DAGHL
|17,58
|35.220.947
|% 9,94
|
|AGYO
|3,21
|34.287.873
|% 9,93
|
|FADE
|12,51
|25.197.207
|% -10,00
|
|METUR
|5,53
|194.521.303
|% -9,93
|
|BMSCH
|8,48
|142.389.905
|% -6,30
|
|BAYRK
|9,40
|30.766.397
|% -6,09
|
|SNKRN
|24,00
|552.389
|% -5,59
|
|GARAN
|8,75
|1.032.403.732
|% 2,34
|
|EREGL
|19,99
|708.513.840
|% 1,47
|
|SISE
|7,78
|691.392.852
|% 0,78
|
|YKBNK
|2,45
|526.409.626
|% 1,24
|
|THYAO
|12,77
|447.416.676
|% -0,78
|
|YKBNK
|2,45
|526.409.626
|% 1,24
|
|GARAN
|8,75
|1.032.403.732
|% 2,34
|
|KARSN
|4,07
|390.131.883
|% -1,21
|
|SISE
|7,78
|691.392.852
|% 0,78
|
|PEKGY
|1,00
|85.520.232
|% 3,09
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3872
|8,3907
|% 0,51
|
|Euro
|9,9482
|9,9808
|% 0,58
|
|Sterlin
|11,6219
|11,6801
|% 0,56
|
|Frank
|9,2316
|9,2872
|% 0,51
|
|Riyal
|2,2256
|2,2367
|% 0,29
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|-5,25
|
|Altın Gr.
|487
|487
|0,66
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.276
|4,00
|
|Tam
|3.215
|3.297
|5,08
|
|Yarım
|1.554
|1.595
|2,46
|
|Çeyrek
|780
|797
|1,23
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,39
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,84
|6,85
|0,02
|
|B. Petrol
|72,58
|72,58
|-0,31
|