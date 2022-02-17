***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
17.02.2022 11:45
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PYZ Fon İç Tüzük Değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002332
BIST
13:022.044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,96
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.018
13:0213,6272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0303
|Açılış
|: 13,6180
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6305
En Düşük
13,5639
13:0215,5077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0266
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5293
En Düşük
15,4100
13:02827,79
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 9,30
|Açılış
|: 827,79
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
829,02
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler13:00
|ISATR
|414.862,00
|414.862
|% 10,00
|
|UZERB
|55,65
|1.042.436
|% 9,98
|
|DESPC
|10,30
|18.389.354
|% 9,93
|
|ARMDA
|69,75
|10.435.964
|% 9,93
|
|DESA
|12,91
|8.606.759
|% 9,04
|
|PKENT
|640,80
|1.370.671
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|2.753.755
|% -9,99
|
|SANEL
|8,15
|4.172.409
|% -9,94
|
|AVHOL
|6,12
|9.473.678
|% -9,87
|
|DZGYO
|3,03
|20.836.838
|% -9,82
|
|THYAO
|29,84
|3.756.276.097
|% 0,81
|
|KRDMD
|11,84
|1.055.330.773
|% -0,25
|
|TUPRS
|194,60
|810.202.888
|% -0,51
|
|EREGL
|28,56
|761.765.298
|% 1,35
|
|TAVHL
|40,56
|536.176.045
|% 3,52
|
|YKBNK
|4,06
|524.351.497
|% 1,25
|
|THYAO
|29,84
|3.756.276.097
|% 0,81
|
|KRDMD
|11,84
|1.055.330.773
|% -0,25
|
|EKGYO
|2,34
|200.750.194
|% -0,85
|
|PETKM
|8,26
|426.414.358
|% 0,12
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6171
|13,6327
|% 0,26
|
|Euro
|15,4956
|15,5101
|% 0,19
|
|Sterlin
|18,4807
|18,5734
|% 0,29
|
|Frank
|14,7296
|14,8183
|% 0,24
|
|Riyal
|3,6198
|3,6380
|% 0,21
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.889
|15,86
|
|Altın Gr.
|828
|828
|9,86
|
|Cumhuriyet
|5.498
|5.581
|86,00
|
|Tam
|5.472
|5.608
|85,00
|
|Yarım
|2.645
|2.713
|41,11
|
|Çeyrek
|1.326
|1.356
|20,56
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,78
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,42
|10,43
|0,09
|
|B. Petrol
|93,60
|93,60
|-1,21
|