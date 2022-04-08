***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
08.04.2022 12:06
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İÇ TÜZÜK TADİLİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017815
BIST
12:192.378
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 32,84
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.378
En Düşük
2.361
12:1914,7543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0173
|Açılış
|: 14,7420
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
12:1916,0566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0081
|Açılış
|: 16,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0764
En Düşük
15,9947
12:19916,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,75
|Açılış
|: 916,70
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
918,08
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler12:17
|MZHLD
|34,12
|3.321.276
|% 9,99
|
|CASA
|133,30
|638.907
|% 9,98
|
|IHAAS
|13,79
|17.654.226
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|19.924.195
|% 9,95
|
|PAGYO
|13,17
|16.845.975
|% 9,93
|
|MARTI
|2,03
|3.844.822
|% -9,78
|
|DERIM
|4,78
|7.324.126
|% -4,40
|
|PSDTC
|29,22
|11.586.978
|% -4,26
|
|PSDTC
|29,22
|11.586.978
|% -4,26
|
|PSDTC
|29,22
|11.586.978
|% -4,26
|
|GARAN
|13,15
|3.189.062.265
|% 4,28
|
|THYAO
|35,54
|1.139.906.848
|% -0,22
|
|ASELS
|26,58
|1.011.532.891
|% 1,84
|
|AKBNK
|8,34
|945.099.679
|% 3,73
|
|PETKM
|9,86
|857.562.656
|% -1,69
|
|EKGYO
|2,63
|817.713.458
|% 2,73
|
|GARAN
|13,15
|3.189.062.265
|% 4,28
|
|ODAS
|2,18
|413.825.301
|% 3,32
|
|YKBNK
|4,54
|821.023.932
|% 3,42
|
|AKBNK
|8,34
|945.099.679
|% 3,73
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7504
|14,7543
|% 0,12
|
|Euro
|16,0451
|16,0566
|% 0,05
|
|Sterlin
|19,1780
|19,2741
|% -0,13
|
|Frank
|15,7117
|15,8064
|% 0,03
|
|Riyal
|3,9218
|3,9414
|% 0,15
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|1,11
|
|Altın Gr.
|916
|916
|1,07
|
|Cumhuriyet
|6.071
|6.162
|4,00
|
|Tam
|6.039
|6.189
|-3,84
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|-1,86
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|-0,93
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,72
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,71
|0,06
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,48
|