***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )Türkçeİç TüzükYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarITF İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. SGF Sağlık Turizm ve Sanayisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İç Tüzükhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892275BIST