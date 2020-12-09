***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
09.12.2020 16:41
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
IGI İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Bosphorist Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İç Tüzük (2)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892418
BIST
17:591.351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 11,38
|Açılış
|: 1.342
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340
|
1.361
En Düşük
1.342
17:597,8228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0037
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8300
|
7,8527
En Düşük
7,7896
17:599,4610
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0083
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4750
|
9,5191
En Düşük
9,4371
17:59461,98
En Yüksek
|Değişim
|: -1,74%
|| -8,20
|Açılış
|: 461,98
|
|Önceki Kapanış
|: 470,18
|
470,40
En Düşük
461,98
BIST En Aktif Hisseler17:59
|AKFGY
|4,73
|26.807.636
|% 10,00
|
|SNPAM
|23,12
|14.769.967
|% 9,99
|
|TKNSA
|14,11
|88.523.286
|% 9,98
|
|BERA
|18,07
|87.914.794
|% 9,98
|
|GEDZA
|23,16
|34.003.954
|% 9,97
|
|ROYAL
|4,73
|2.096.726
|% -9,90
|
|SNKRN
|7,02
|610.277
|% -9,88
|
|EUYO
|4,65
|1.677.587
|% -9,88
|
|IZMDC
|17,17
|64.194.326
|% -9,15
|
|BSOKE
|2,53
|353.483.519
|% -8,99
|
|GARAN
|9,28
|4.494.783.160
|% 3,80
|
|EREGL
|13,61
|2.892.376.688
|% 1,19
|
|PETKM
|4,75
|2.324.945.838
|% -2,86
|
|SELEC
|17,82
|2.158.136.186
|% -1,87
|
|DOHOL
|3,11
|2.081.078.311
|% 8,36
|
|DOHOL
|3,11
|2.081.078.311
|% 8,36
|
|GARAN
|9,28
|4.494.783.160
|% 3,80
|
|PETKM
|4,75
|2.324.945.838
|% -2,86
|
|EKGYO
|2,06
|628.371.314
|% 0,49
|
|KRDMD
|5,11
|1.569.448.821
|% -2,29
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8188
|7,8228
|% 0,05
|
|Euro
|9,4560
|9,4610
|% -0,09
|
|Sterlin
|10,4391
|10,4914
|% 0,28
|
|Frank
|8,7412
|8,7938
|% -0,19
|
|Riyal
|2,0732
|2,0836
|% -0,22
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|-29,51
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-6,15
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.141
|-24,00
|
|Tam
|3.078
|3.155
|-25,20
|
|Yarım
|1.488
|1.526
|-12,19
|
|Çeyrek
|746
|763
|-6,10
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,01
|-0,58
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|-0,15
|
|B. Petrol
|49,38
|49,38
|0,54
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58TKNSA
Yüzde 9.98 oranında artışla 14.11 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 521, 868 adet işlem
-
17:57DOBUR
Yüzde 9.94 oranında artışla 27.20 lira fiyatla işlem gören hissede 611, 073 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 08 artarak (% 1.17 ) 1, 222
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RHEAG, UMPAS, SNPAM, INVEO, PEGYO, KRVGD, AKFGY, DOBUR, BERA, OLMIP
-
17:56
RHEAG, BERA, KENT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında