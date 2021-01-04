***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
04.01.2021 16:33
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ACG İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Actus Gaziantep Entegre Sağlık Kampüsü PPP girişim Sermayesi Yatırım Fonu İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896713
BIST
17:471.496
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 19,36
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.500
En Düşük
1.479
17:477,4109
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0190
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
17:479,1093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0346
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
17:47461,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 8,93
|Açılış
|: 461,91
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
461,92
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler17:47
|NIBAS
|57,20
|27.103.074
|% 10,00
|
|SEKFK
|7,04
|33.171.478
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,48
|6.138.799
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|CASA
|116,60
|1.474.563
|% 10,00
|
|VKING
|8,10
|19.596.266
|% -10,00
|
|INTEM
|35,92
|3.108.264
|% -9,97
|
|ADEL
|31,46
|95.411.759
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|771.002
|% -9,83
|
|ARZUM
|22,38
|488.981.755
|% -9,10
|
|EKGYO
|2,33
|2.191.758.125
|% 8,88
|
|GUBRF
|78,75
|1.740.077.669
|% -8,48
|
|KOZAL
|106,30
|1.395.947.946
|% 9,93
|
|GARAN
|10,36
|1.317.119.507
|% -0,10
|
|SISE
|7,37
|1.123.714.123
|% 0,82
|
|EKGYO
|2,33
|2.191.758.125
|% 8,88
|
|SKBNK
|1,55
|729.044.954
|% 2,65
|
|YKBNK
|3,11
|799.031.804
|% 0,97
|
|ZOREN
|2,91
|650.540.510
|% 5,05
|
|TSKB
|1,81
|410.548.704
|% 1,69
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4075
|7,4109
|% -0,26
|
|Euro
|9,0984
|9,1093
|% 0,38
|
|Sterlin
|10,0336
|10,0839
|% -0,92
|
|Frank
|8,3602
|8,4106
|% 0,04
|
|Riyal
|1,9631
|1,9730
|% -0,57
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.945
|48,42
|
|Altın Gr.
|462
|462
|8,93
|
|Cumhuriyet
|3.048
|3.094
|45,00
|
|Tam
|3.029
|3.106
|39,48
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|19,09
|
|Çeyrek
|734
|751
|9,55
|
|Gümüş.Ons
|27,52
|27,56
|1,21
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,25
|
|B. Petrol
|52,11
|52,11
|0,31
|
Seans Raporu
17:47
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 83 artarak (% 1.27 ) 1, 345
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KOZAL, DZGYO, CMENT, SEKFK, ISKUR, ATSYH, SNKRN, OTKAR, CASA, JANTS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BRMEN, ADEL, INTEM, VKING
-
17:59
AFYON, SODSN, UMPAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
ADEL, ARZUM, OSMEN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında