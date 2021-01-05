***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
05.01.2021 14:28
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ACF İstanbul portföy Yönetimi A.Ş. Logo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897043
BIST
17:121.481
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -14,46
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.507
En Düşük
1.475
17:127,4229
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4325
En Düşük
7,3562
17:129,1123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0189
|Açılış
|: 9,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1222
En Düşük
9,0475
17:12465,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,57
|Açılış
|: 465,37
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
465,76
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler17:12
|DGGYO
|9,24
|5.469.666
|% 10,00
|
|DOBUR
|23,32
|2.675.174
|% 10,00
|
|SANFM
|15,40
|1.306.311
|% 10,00
|
|LINK
|68,30
|21.200.980
|% 9,98
|
|ATSYH
|6,72
|763.080
|% 9,98
|
|EMNIS
|33,30
|445.836
|% -10,00
|
|KSTUR
|155,70
|465.882
|% -10,00
|
|OLMIP
|10,80
|3.418.027
|% -10,00
|
|GOZDE
|7,75
|247.694.292
|% -9,99
|
|NIBAS
|51,50
|39.334.234
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,39
|3.225.129.331
|% 1,70
|
|GUBRF
|69,75
|2.485.653.121
|% -9,94
|
|PETKM
|5,17
|1.773.790.547
|% 3,82
|
|GARAN
|10,08
|1.716.955.207
|% -2,33
|
|KOZAL
|104,20
|1.600.269.379
|% -1,98
|
|EKGYO
|2,39
|3.225.129.331
|% 1,70
|
|PETKM
|5,17
|1.773.790.547
|% 3,82
|
|KARSN
|3,59
|1.032.730.358
|% 0,56
|
|YKBNK
|3,04
|784.871.668
|% -0,98
|
|ISGYO
|2,70
|721.787.271
|% -3,23
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4150
|7,4229
|% 0,01
|
|Euro
|9,1038
|9,1123
|% 0,21
|
|Sterlin
|10,0414
|10,0918
|% 0,07
|
|Frank
|8,3972
|8,4478
|% 0,14
|
|Riyal
|1,9718
|1,9816
|% -0,01
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|465
|465
|1,30
|
|Cumhuriyet
|3.079
|3.126
|32,00
|
|Tam
|3.062
|3.142
|35,99
|
|Yarım
|1.480
|1.520
|17,41
|
|Çeyrek
|742
|760
|8,70
|
Seans Raporu
17:12
daha fazla
-
17:26BJKAS
Yüzde -4.11 oranında düşüşle 3.97 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 696, 279 adet işlem
-
17:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 42 kaybederek (% -1.48 ) 1, 628
-
17:25XU100
Endeks 1, 479 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 11 altında . İşlem hacmi 36, 805.00 milyon TL de
-
17:25BJKAS
Yüzde -4.35 oranında düşüşle 3.96 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 695, 660 adet işlem
-
17:24RODRG
Yüzde -4.62 oranında düşüşle 13.00 lira fiyatla işlem gören hissede 237, 720 adet işlem