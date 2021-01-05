***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
05.01.2021 14:56
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ACG İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Actus Gaziantep Entegre Sağlık Kampüsü PPP girişim Sermayesi Yatırım Fonu İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897060
BIST
16:101.496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,35
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.507
En Düşük
1.486
16:107,3876
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0346
|Açılış
|: 7,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4298
En Düşük
7,3562
16:109,0684
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0250
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1201
En Düşük
9,0475
16:10463,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,64
|Açılış
|: 463,16
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
464,58
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler16:08
|DOBUR
|23,32
|2.660.715
|% 10,00
|
|SANFM
|15,40
|1.306.311
|% 10,00
|
|JANTS
|401,20
|266.704.531
|% 9,98
|
|ATSYH
|6,72
|763.080
|% 9,98
|
|SNKRN
|31,76
|1.268.748
|% 9,97
|
|EMNIS
|33,30
|445.836
|% -10,00
|
|KSTUR
|155,70
|465.882
|% -10,00
|
|OLMIP
|10,80
|3.418.027
|% -10,00
|
|GOZDE
|7,75
|246.824.711
|% -9,99
|
|GUBRF
|69,85
|2.367.266.514
|% -9,81
|
|EKGYO
|2,42
|2.944.239.795
|% 2,98
|
|GUBRF
|69,85
|2.367.266.514
|% -9,81
|
|PETKM
|5,20
|1.522.624.939
|% 4,42
|
|KOZAL
|108,20
|1.343.650.734
|% 1,79
|
|GARAN
|10,22
|1.241.770.370
|% -0,97
|
|EKGYO
|2,42
|2.944.239.795
|% 2,98
|
|PETKM
|5,20
|1.522.624.939
|% 4,42
|
|KARSN
|3,66
|945.120.812
|% 2,52
|
|ISGYO
|2,79
|635.621.696
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,06
|650.628.390
|% -0,33
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3821
|7,3867
|% -0,48
|
|Euro
|9,0609
|9,0693
|% -0,27
|
|Sterlin
|10,0024
|10,0525
|% -0,32
|
|Frank
|8,3534
|8,4037
|% -0,38
|
|Riyal
|1,9628
|1,9726
|% -0,46
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|5,15
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-0,34
|
|Cumhuriyet
|3.069
|3.115
|21,00
|
|Tam
|3.054
|3.132
|25,91
|
|Yarım
|1.476
|1.515
|12,54
|
|Çeyrek
|740
|757
|6,26
|
|Gümüş.Ons
|27,40
|27,43
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,53
|0,03
|
|B. Petrol
|51,88
|51,88
|0,79
|